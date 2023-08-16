Забруднення водойми на Полтавщині: поліція розпочала розслідування

Поліція розслідує справу щодо забруднення водойми у Кременчуцькому районі на Полтавщині. До обстеження долучили екологів.

Допис про забруднення водойми у місті Глобине, через яке загинули птахи, поліція побачила під час моніторингу соціальних мереж 15 серпня. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв. За його словами, окрім правоохоронців на місце приїхали представники екологічної служби.

Воду із річки узяли для хімічного та бактеріологічного дослідження, розповів Суспільному заступник генерального директора Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Анатолій Журавльов. За його словами, результати очікують за 3-4 дні.

Справу розслідують за частиною першою статті 242 Кримінального кодексу України "Порушення правил охорони водних об'єктів, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля". Санкція статті – від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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