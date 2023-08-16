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У Києві влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років
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У Києві влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років

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У Києві влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років
Ремонт на Воскресенському проспекті Фото: КМДА

У Києві на Воскресенському проспекті влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років та дозволить зекономити кошти на утримання. Роботи розпочнуть із 17 серпня та завершать на початку жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

У Києві влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років
Ремонт на Воскресенському проспекті Фото: КМДА

Зазначається, що перед влаштуванням захисного тонкошарового покриття дорожники вирівняли бортовий камінь, люки, решітки зливостоків та провели дрібний ремонт покриття.

У "Київавтодорі" поінформували, що покриття складатиметься з двох шарів: нижній шар вирівнює та цементує пошкоджену основу, верхній — виконує захисну функцію та забезпечує достатню шорсткість.

У Києві влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років
Ремонт на Воскресенському проспекті Фото: КМДА

Дорожники зауважили, що застосування цієї технології дозволяє не тільки відновити основні властивості покриття, але й істотно продовжити час його експлуатації та відтермінувати проведення капітального ремонту.

"На час ремонту фахівці послідовно перекриватимуть смуги. Швидкість на ділянці обмежать до 40 км/год. Загалом на Воскресенському проспекті облаштують захисне тонкошарове покриття площею 93 тис. кв. м",— йдеться у повідомленні.

Після завершення основних робіт дорожники нанесуть розмітку з використанням зносостійкого матеріалу — холодного пластику, підсумували у "Київавтодорі".

Що відомо про ремонт доріг у Києві

У столиці триває капітальний ремонт проспекту Володимира Івасюка. Нині дорожники ведуть роботи на ділянці від вул. Приозерної до вул. Набережно-Рибальської.

Наприкінці травня на вул. Митрополита Липківського розпочали капітальний ремонт дорожнього покриття. На першому етапі асфальт оновлювали на ділянці від вул. Гетьмана Скоропадського (колишня вул. Льва Толстого) до вул. Г. Кірпи.

У столиці на проспекті Воскресенському, на частині вулиці Ентузіастів, на вулиці Щербаківського обмежать рух транспорту до 30 вересня.

Із 13 червня розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 листопада.

У тунелі на Севастопольській площі з 27 липня до 27 серпня частково обмежать рух транспорту – дорожники ремонтуватимуть асфальтове покриття.

До кінця року в Києві завершать капітальний ремонт п'яти вулиць та розпочнуть реконструкцію двох розв'язок.

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