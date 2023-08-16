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"Вистоїмо": на пошкодженому обстрілами РФ супермаркеті в Херсоні з'явилась нова вивіска
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"Вистоїмо": на пошкодженому обстрілами РФ супермаркеті в Херсоні з'явилась нова вивіска

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Супермаркет "Сільпо" у Херсоні
Херсон, нова вивіска на фасаді пошкодженого обстрілами РФ супермаркета, 16 серпня 2023 рік. Фото: Сільпо/Facebook

У Херсоні на пошкодженому російськими обстрілами супермаркеті з'явилась нова вивіска "Вистоїмо", йдеться на сторінці у Facebook торговельної мережі.

У публікації вказано, що оновлена вивіска у середмісті — це повідомлення для Херсонщини та всієї України.

"Ми обов’язково вистоїмо та зустрінемося на закупівлях, щоб відсвяткувати нашу перемогу", — йдеться в дописі.

Магазин на проспекті Ушакова був оздоблений малюнками квітів, тварин і рослин з розписів Поліни Райко — олешківської художниці-самоучки, яка взялася за пензель у 69 років, після загибелі доньки.

Під час обстрілів міста, повідомила торговельна мережа, фасад супермаркету був пошкоджений, але малюнки всередині магазину не постраждали.

Вперше супермаркет зазнав пошкоджень, коли, уранці 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона. Тоді загинули десять людей, 68 — були поранені. Російські військові обстрілювали центральну частину міста з реактивних систем залпового вогню.

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