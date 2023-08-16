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У ДТП на Миколаївщині травмувались троє підлітків
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У ДТП на Миколаївщині травмувались троє підлітків

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У ДТП на Миколаївщині травмувались троє підлітків
Пошкоджений у ДТП мопед. Вознесенський район, 15 серпня 2023 року. Фото: Національна поліція

У Вознесенському районі Миколаївської області на автодорозі між селами Цвіткове та Акмечетські Ставки зіткнулися автомобіль ВАЗ 2107 та мопед Honda Dio. Травмувалась неповнолітня водійка мопеда та двоє її пасажирів, їх доставили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області у Telegram.

За даними поліції, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до відділення поліції 15 серпня близько 20:00.

"Сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ 2107 під керуванням 50-річної жінки та мопеда Honda Dio, за кермом якого перебувала 14-річна водійка. Внаслідок зіткнення водійка двоколісного транспортного засобу та двоє її пасажирів 12-річного віку отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні поліції.

Станом на 16 серпня поліцейські з’ясовують обставини автопригоди.

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