На території однієї з місцевих громад на Житомирщині приватний підприємець організував видобуток корисних копалин без жодних дозволів. Незаконний видобуток піску припинили.

Про це Суспільному розповіла речниця Поліції у Житомирській області Олена Потопальська.

За її словами, 39-річний бердичівлянин, змовившись з посадовцем громади, запровадив видобуток піску на двох земельних ділянках у Бердичівському районі. Інший, 55-річний чиновник, здійснював контроль над масштабами діяльності. Йому звітували про проведену роботу, надсилаючи фотознімки з місць видобутку. Надалі пісок продавали.

"14 серпня правоохоронці задокументували їх протиправну діяльність, — розповідає Олена Потопальська. — Слідчі провели низку обшуків на підприємствах, офісах, місцях, де зберігається незаконно видобутий пісок, у транспортних засобах та за місцем проживання чоловіків. У ході проведення слідчих дій вилучили понад один мільйон 300 тисяч гривень, 28 250 доларів США, сім вантажних автомобілів та причепи до них, навантажувач, бетонозмішувач, особистий автомобіль одного з підприємців, мобільні телефони, документацію та понад дві тисячі кубічних метрів піску".

Фото: Поліція у Житомирській області

Фото: Поліція у Житомирській області

Слідчі Головного управління Нацполіції в Житомирській області проводять досудове розслідування за частиною 3 статті 240 Кримінального кодексу України.

"Нині призначено низку експертиз, зокрема, щодо завданої шкоди довкіллю. Триває встановлення інших причетних до незаконних оборудок. За таке правопорушення передбачено від трьох до шести років позбавлення волі. Нині про оголошення підозр говорити рано, оскільки слідчі дії ще тривають", — повідомила Олена Потопальська.

Фото: Поліція у Житомирській області

Суспільне Житомир повідомляло, що 14 серпня правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Бердичівської райдержадміністрації – обшуки вели у кабінеті, орендованому керівництвом Швайківської територіальної громади. Вони були пов'язані з незаконним видобутком піску у громаді одним з приватних підприємців.

ОНОВЛЕНО на 15:50

Додано відеоматеріал кореспондентів Суспільного.

О 17:00 годині на своїй сторінці у мережі Facebook голова Швайківської територіальної громади Габріел Мкртчян прокоментував обшуки у приміщенні Бердичівської райдержадміністрації.

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