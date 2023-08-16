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Рятувальники за добу загасили вісім пожеж, які виникли через обстріли військами РФ Херсонщини
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Рятувальники за добу загасили вісім пожеж, які виникли через обстріли військами РФ Херсонщини

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Рятувальники гасять пожежу на Херсонщині
Херсонщина, рятувальники гасять пожежу в одному із сіл, після обстрілів військ РФ, 15 серпня 2023 р. Фото: ДСНС України/Telegram

Внаслідок обстрілів російськими військами населених пунктів Херсонської області упродовж 15 серпня виникли вісім пожеж, повідомила в Telegram ДСНС України

В селах Новодмитрівка та Кізомис Білозерської громади горіли два житлові будинки, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. В Інгульці загорівся сухостій, а у Микільському ворожий снаряд влучив в житловий будинок, йдеться в повідомленні.

В Бериславському районі горіла суха трава за межами села Ольгівка, у Львовому ворожий снаряд влучив в господарчу споруду, повідомили в ДСНС.

Загалом протягом доби до ліквідації пожеж через ворожі обстріли залучили 44 рятувальники та десять одиниць техніки.

Що відомо про обстріли Херсонщини 15 серпня

На Херсонському напрямку армія РФ з авіації вдарила по Миколаївці та Садовому, з артилерії обстріляла Понятівку, Херсон, Новодмитрівку, повідомив Генштаб.

Упродовж 15 серпня російська армія 61 раз обстріляла Херсонську область. Випустила по її території 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації, по Херсону — 13 снарядів. Поранені шестеро людей.

Армія РФ випустила по Новодмитрівці Херсонської області 12 снарядів. Поранений 71-річний чоловік, його ушпиталили. Пошкоджені щонайменше десять будинків.

Як повідомили правоохоронці, вдень російські війська з артилерії також вдарили по Херсону. Поранена 29-річна жінка.

Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їх шпиталізували до лікарні.

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