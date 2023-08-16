На Рівненщині сталася ДТП за участю двох вантажівок і одного легкового автомобіля. Його водій від отриманих травм помер у лікарні. Про це 16 серпня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

ДТП сталася увечері 15 серпня на трасі Київ-Чоп між селами Тараканів і Підлужжя.

"Поліцейські попередньо встановили, що 64-річний дубенчанин, водій автомобіля ВАЗ-2101 із причепом, на якому знаходився мотоблок, із невстановлених поки причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF із напівпричепом під керуванням 31-річного жителя Кіровоградської області", — розповіла Катерина Загурська.

Від удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу і протаранила вантажівку DAF із напівпричепом, якою керував 38-річний житель Сум.

Водія легковика з автомобіля вивільняли рятувальники, його госпіталізували. Але через кілька годин він помер у лікарні.

Травми отримав також пасажир ВАЗ-2101, 63-річний дубенчанин. Водіям вантажівок медичну допомогу надали на місці події. За результатами огляду на стан сп’яніння вони були тверезі, додала пресофіцерка поліції в Рівненській області.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування. Рух на цій ділянці станом на 11:30, за даними поліції області, був ускладнений, його регулювали патрульні.

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