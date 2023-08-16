НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Одещині жінка звинуватила підлітка у крадіжці кавунів, заштовхала його в багажник автомобіля і утримувала там
КРИМІНАЛДІТИПОЛІЦІЯРегіони

На Одещині жінка звинуватила підлітка у крадіжці кавунів, заштовхала його в багажник автомобіля і утримувала там

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Одещині жінка звинуватила підлітка у крадіжці кавунів, заштовхала його в багажник автомобіля і утримувала там
Автомобіль, в багажнику якого утримували підлітка. Фото: ГУНП в Одеській області

В одному сіл Балтської громади на Одещині 58-річна місцева жителька заштовхала 12-річного хлопця у багажник автівки і утримувала певний час. Перед цим вона звинуватила підлітка у крадіжці кавунів з її поля.

Про це 15 серпня повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Інцидент стався 14 серпня. У поліцію про нього повідомив староста села.

Як встановили правоохоронці, жінка підійшла до хлопця, коли той грався на вулиці, і звинуватила у викраденні кавунів з поля за селом, яке вона засадила. Підліток крадіжку заперечив, між ними виник словесний конфлікт.

"Коли підліток заперечив, жінка почала погрожувати йому словесно, а потім силою заштовхала в багажний відсік свого легковика і повезла вулицею, утримуючи хлопця певний час", — розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, до поліції або батьків хлопчика жінка щодо викрадення кавунів не зверталась. За фактом незаконного позбавлення волі чи викрадення малолітньої дитини розпочали кримінальне провадження. Жінці загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
&quot;В соцмережах підтримувала дії російської армії&quot;. На Закарпатті судитимуть жінку
"В соцмережах підтримувала дії російської армії". На Закарпатті судитимуть жінку
ангар
Привласнив 3,5 млн грн при зборі урожаю. На Дніпропетровщині судитимуть підприємця
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику на Рівненщині
На початок