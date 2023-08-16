В одному сіл Балтської громади на Одещині 58-річна місцева жителька заштовхала 12-річного хлопця у багажник автівки і утримувала певний час. Перед цим вона звинуватила підлітка у крадіжці кавунів з її поля.

Про це 15 серпня повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Інцидент стався 14 серпня. У поліцію про нього повідомив староста села.

Як встановили правоохоронці, жінка підійшла до хлопця, коли той грався на вулиці, і звинуватила у викраденні кавунів з поля за селом, яке вона засадила. Підліток крадіжку заперечив, між ними виник словесний конфлікт.

"Коли підліток заперечив, жінка почала погрожувати йому словесно, а потім силою заштовхала в багажний відсік свого легковика і повезла вулицею, утримуючи хлопця певний час", — розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, до поліції або батьків хлопчика жінка щодо викрадення кавунів не зверталась. За фактом незаконного позбавлення волі чи викрадення малолітньої дитини розпочали кримінальне провадження. Жінці загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

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