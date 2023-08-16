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Називала українців свинями: львів'янку підозрюють у підтримці РФ
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Називала українців свинями: львів'янку підозрюють у підтримці РФ

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Називала українців свинями: львів'янку підозрюють у підтримці РФ
Фото: Суспільне Луцьк

У Львові жінку підозрюють у підтримці РФ. За даними слідчих, вона у забороненій в Україні соцмережі публікувала пости, у яких підтримувала російських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, львів’янка з червня 2022 року на власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" поширювала дописи, в яких публічно виправдовувала злочини військових РФ. Жінка неодноразово розміщувала матеріали, де негативно висловлювалася про українських військових. Зокрема, називала їх "нелюдами" і звинувачувала у катуванні та вбивствах мирних людей.

"Також остання у своїх публікаціях нівелювала самобутність української нації. Зневажливо та презирливо ставилась до української мови називаючи її "хрюкомовою", а українців — свинями. Окрім того, у своїх постах підозрювана висвітлювала РФ як величну країну, перемога якої буде вшановуватися "найграндіознішим парадом", — йдеться у повідомленні.

Жінці оголосили про підозру у вчинені умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

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