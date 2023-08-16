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Заперечував російську збройну агресію: жителю Дніпропетровщини повідомили про підозру
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Заперечував російську збройну агресію: жителю Дніпропетровщини повідомили про підозру

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Заперечував російську збройну агресію: жителю Дніпропетровщини повідомили про підозру
Фото: прокуратура Дніпропетровщини

Жителю Новомосковська на Дніпропетровщині, який публічно заперечував російську агресію, повідомили про підозру. Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За даними слідства, підозрюваний з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював дописи та відеозаписи з проросійських груп у забороненій соцмережі.

У розміщених антиукраїнських матеріалах він заперечував збройну агресію РФ та закликав до співпраці з російськими військами.

Під час обшуку у помешканні фігуранта справи вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності частини 1 статті 111-1 Публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.Кримінального кодексу України. У разі доведення вини на нього чекає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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