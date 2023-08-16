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У Києві облаштують сучасний реабілітаційний центр — Хонда
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У Києві облаштують сучасний реабілітаційний центр — Хонда

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У Києві облаштують сучасний реабілітаційний центр — Хонда
У Києві облаштовують реабілітаційний центр Фото: Марина Хонда/Facebook

У Шевченківському районі Києва працюють над облаштуванням сучасного реабілітаційного центру. Ремонтні роботи у будівлі проводитимуться із врахуванням потреб людей з особливими потребами.

Про це повідомила у Facebook заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

За її словами, Київ активно працює над тим, щоб у кожному районі столиці був сучасний центр реабілітації для дітей та дорослих з інвалідністю. Важливість та потреба таких закладів зростає, адже через повномасштабне вторгнення російських військ кількість людей з інвалідністю постійно збільшується.

"У Шевченківському районі зареєстровані майже 900 діток з інвалідністю, більше тисячі внутрішньо переміщених осіб, які мають інвалідність та більше 9 тисяч людей з інвалідністю перебувають на обліку в Пенсійному фонді",— каже Хонда.

Заступниця голови КМДА зауважила, що наразі розпочався капітальний ремонт будівлі із врахуванням безбар'єрності. Також передбачено облаштування укриття.

Що відомо про реабілітацію військових і цивільних на Київщині під час війни

На базі Київської обласної лікарні розширять реабілітаційне відділення для військових. У закладі нині є 12 інклюзивних палат на 30 ліжок. Загальну кількість місць планується збільшити до 50.

МОЗ розробляє план подальшої реконструкції Центру ветеранів війни на Київщині. У планах – ремонт і оснащення двох із чотирьох корпусів установи, де лікують поранених військових.

У реабілітаційному центрі "СПІРІТ", що працює у київському "Іподромі" діє програма іпотерапії для лікування військових за допомогою коней.

У Києві 38 комунальних медичних закладів цього року підписали договір із Нацслужбою здоров’я України щодо надання послуг реабілітації дорослим і дітям.

Також у столиці презентували модель відновлення психічного здоров’я для потерпілих під час війни.

Національний музей народної архітектури та побуту України стане місцем психологічної реабілітації військових та їхніх родин.

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