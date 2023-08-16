У Черкасах в районі пляжу "Живчик" потонув чоловік

У Черкасах у Дніпрі в районі пляжу "Живчик" потонув чоловік. Тіло знайшли вранці 16 серпня.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

За словами речниці, про те, що чоловік зник із поля зору, рятувальникам повідомили 15 серпня:

"Повідомили, що у Дніпрі в районі пляжу "Живчик" зник чоловік 1963 року народження. Рятувальники спільно з поліцейськими обстежили 500 метрів берегової смуги. Чоловіка не знайшли".

Вранці 16 серпня до пошуків залучили відділення підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт.

"О 8:40 на відстані десяти метрів від берега водолази виявили тіло загиблого і підняли на поверхню", — додала Юлія Норовкова.

Статистика надзвичайних ситуацій на воді в Черкаській області

За словами Юлії Норовкової, з початку року в області зареєстрували 45 пригод, внаслідок яких 28 людей загинуло (з них четверо дітей), ще дев'ятьох — врятували.

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