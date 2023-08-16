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На Івано-Франківщині у ДТП травмувалися дві людини
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На Івано-Франківщині у ДТП травмувалися дві людини

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На Івано-Франківщині у ДТП травмувалися дві людини
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Упродовж 15 серпня 2023 року на Івано-Франківщині сталися дві ДТП, в яких травмувалися жінка-пішохід та водій автобуса. Аварії трапилися на території Косівської громади та в місті Долина. Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Травмованих госпіталізували в лікарні.

ДТП у селі Смодна

15 серпня на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП у селі Смодна Косівської громади.

У селі Смодна водій автобуса здійснив наїзд на іншого водія
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

"Як попередньо з'ясували правоохоронці, 36-річний водій автобуса Van Hool, житель району, заїжджаючи в приміщення для технічного огляду, наїхав на іншого водія автобуса", — йдеться у дописі.

Місцевого жителя 1985 року народження затиснуло між двома транспортними засобами. Його в тяжкому стані госпіталізували у лікарню.

Поліцейські перевірили водія на стан сп’яніння. Він був нетверезим. Його затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Аварія у місті Долина

15 серпня о 22:00 у місті Долина 32-річний водій автомобіля Renault Trafic, виїжджаючи заднім ходом із під’їзної дороги на головну, наїхав на жінку, яка стояла на тротуарі.

У Долині у ДТП травмувалася жінка-пішохід
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Травмована — 1962 року народження. Її доставили у лікарню. Водій — тверезий.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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