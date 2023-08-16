Незабаром на карті залізничної мережі Донеччини з’явиться станція Полунична, замість станції Красноозерівка. Також допоміжний пост Росія перейменують на допоміжний пост 8 км.

Про це повідомили у Донецькій залізниці.

Донецька залізниця змінює російські назви станцій та зупиночних пунктів в рамках програми дерусифікації та українізації об’єктів залізничного транспорту. Зокрема, як повідомили у філії Укрзалізниці, восени 2022 року станцію Росія перейменували на станцію Михайлівка, а влітку 2023 року зупиночний пункт Суворове став Вознесенкою.

Залізниця також визначила перелік залізничних станцій, що з 2014 року знаходяться на тимчасово окупованій території та мають замінити власні назви.

Які станції на окупованих територіях змінять назви:

станція Комунарськ — на станцію Алчевськ;

станція Красна Могила — на станцію Вознесенівка;

станція Первомайськ — станція Вугільно-промислова;

станція Бірюкове — на станцію Кринична слобода;

станція Краснодон — на станцію Сорокине;

станція Красний Луч — на станцію Хрустальний;

станція Стаханов — на станцію Кадіївка;

зупинний пункт Урало-Кавказька — на зупинний пункт Щасливий.

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