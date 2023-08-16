Незабаром на карті залізничної мережі Донеччини з’явиться станція Полунична, замість станції Красноозерівка. Також допоміжний пост Росія перейменують на допоміжний пост 8 км.
Про це повідомили у Донецькій залізниці.
Донецька залізниця змінює російські назви станцій та зупиночних пунктів в рамках програми дерусифікації та українізації об’єктів залізничного транспорту. Зокрема, як повідомили у філії Укрзалізниці, восени 2022 року станцію Росія перейменували на станцію Михайлівка, а влітку 2023 року зупиночний пункт Суворове став Вознесенкою.
Залізниця також визначила перелік залізничних станцій, що з 2014 року знаходяться на тимчасово окупованій території та мають замінити власні назви.
Які станції на окупованих територіях змінять назви:
- станція Комунарськ — на станцію Алчевськ;
- станція Красна Могила — на станцію Вознесенівка;
- станція Первомайськ — станція Вугільно-промислова;
- станція Бірюкове — на станцію Кринична слобода;
- станція Краснодон — на станцію Сорокине;
- станція Красний Луч — на станцію Хрустальний;
- станція Стаханов — на станцію Кадіївка;
- зупинний пункт Урало-Кавказька — на зупинний пункт Щасливий.
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