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Полунична замість Красноозерівки, Росія стала Михайлівкою. Донецька залізниця змінює назви станцій
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Полунична замість Красноозерівки, Росія стала Михайлівкою. Донецька залізниця змінює назви станцій

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Полунична замість Красноозерівки, Росія стала Михайлівкою. Донецька залізниця змінює назви станцій
Станція Скотувата, Донецька залізниця. Фото: Facebook/Донецька залізниця

Незабаром на карті залізничної мережі Донеччини з’явиться станція Полунична, замість станції Красноозерівка. Також допоміжний пост Росія перейменують на допоміжний пост 8 км.

Про це повідомили у Донецькій залізниці.

Донецька залізниця змінює російські назви станцій та зупиночних пунктів в рамках програми дерусифікації та українізації об’єктів залізничного транспорту. Зокрема, як повідомили у філії Укрзалізниці, восени 2022 року станцію Росія перейменували на станцію Михайлівка, а влітку 2023 року зупиночний пункт Суворове став Вознесенкою.

Залізниця також визначила перелік залізничних станцій, що з 2014 року знаходяться на тимчасово окупованій території та мають замінити власні назви.

Які станції на окупованих територіях змінять назви:

  • станція Комунарськ — на станцію Алчевськ;
  • станція Красна Могила — на станцію Вознесенівка;
  • станція Первомайськ — станція Вугільно-промислова;
  • станція Бірюкове — на станцію Кринична слобода;
  • станція Краснодон — на станцію Сорокине;
  • станція Красний Луч — на станцію Хрустальний;
  • станція Стаханов — на станцію Кадіївка;
  • зупинний пункт Урало-Кавказька — на зупинний пункт Щасливий.

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