"Укрзалізниця" продовжує курсування "гірських шатлів" зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова.

Про це повідомили Facebook-сторінці "Укрзалізниці".

Поїзд №815/816 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова з 21 по 30 серпня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15. Зворотно, з Рахова, цей поїзд відправлятиметься з 22 по 31 серпня о 04:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

Дістатись гір цим поїздом з пересадкою можуть пасажири поїздів №743 та №191 Київ — Львів, №79 Дніпро — Львів, №21 Харків — Львів, №111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів та інших. В зворотному напрямку можна пересісти на рейси №86 Львів — Запоріжжя та №706 Перемишль — Київ.

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.