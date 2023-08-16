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У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС фіксується незначне зниження рівня води –Енергоатом
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У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС фіксується незначне зниження рівня води –Енергоатом

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Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС станом на 16 серпня: чи є загроза
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС станом на 16 серпня 2023 року. Фото: Енергоатом

Станом на 08.00 16 серпня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС попри незначне зниження залишається стабільним. Нині він становить 16 м 18 см. Ситуація контрольована.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, — 17 м 07 см, а в "холодному" — 10 м 86 см.

"Протягом останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища", — зазначають у повідомленні.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається, нагадали в Енергоатомі.

Раніше Суспільне повідомляло, що рівень води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС становить 12 м 68 см, що є нижчим від норми.

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