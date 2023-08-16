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В Ірпені знайшли артилерійські снаряди
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В Ірпені знайшли артилерійські снаряди

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В Ірпені знайшли вибухівку
Артилерійські снаряди Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

В Ірпені на Київщині сапери служби розмінування комунального підприємства "Муніципальна варта" отримали два повідомлення про знайдені вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє у Telegram Ірпінська міська рада.

Зазначається, що вибухотехніки отримали повідомлення стосовно знайдених 120 мм артилерійських снарядів з вибуховим пристроєм.

"Перший знайшли неподалік блок-посту "Жираф", а другий на території приватного будинку на вул. Полтавській",— йдеться у повідомленні.

В адміністрації нагадують, що після повномасштабного вторгнення російських військ на території регіону лишилася велика кількість снарядів та мін.

Також небезпечні предмети можуть бути замасковані і виглядати як побутові речі, залишені без нагляду. У поліції закликають громадян бути уважними і обережними та нагадують правила безпеки.

При виявленні підозрілого предмету категорично забороняється:

  • торкатися і пересувати його
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати
  • користуватися поряд із ним засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух
  • здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

У разі виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно повідомляти на цілодобову "гарячу лінію" КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради за номерами телефонів: (073) 070-05-57, (068) 379-92-27, (04597) 60-400 або 101 і 102.

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів на Київщині

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

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