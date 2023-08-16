В Ірпені знайшли артилерійські снаряди

В Ірпені на Київщині сапери служби розмінування комунального підприємства "Муніципальна варта" отримали два повідомлення про знайдені вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє у Telegram Ірпінська міська рада.

Зазначається, що вибухотехніки отримали повідомлення стосовно знайдених 120 мм артилерійських снарядів з вибуховим пристроєм.

"Перший знайшли неподалік блок-посту "Жираф", а другий на території приватного будинку на вул. Полтавській",— йдеться у повідомленні.

В адміністрації нагадують, що після повномасштабного вторгнення російських військ на території регіону лишилася велика кількість снарядів та мін.

Також небезпечні предмети можуть бути замасковані і виглядати як побутові речі, залишені без нагляду. У поліції закликають громадян бути уважними і обережними та нагадують правила безпеки.

При виявленні підозрілого предмету категорично забороняється:

торкатися і пересувати його

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати

користуватися поряд із ним засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух

здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

У разі виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно повідомляти на цілодобову "гарячу лінію" КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради за номерами телефонів: (073) 070-05-57, (068) 379-92-27, (04597) 60-400 або 101 і 102.

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів на Київщині

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