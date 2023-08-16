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Хотів придбати авто для ЗСУ. Шахрай ошукав жителя Івано-Франківщини на понад 56 тис. грн — поліція
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Хотів придбати авто для ЗСУ. Шахрай ошукав жителя Івано-Франківщини на понад 56 тис. грн — поліція

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Хотів придбати авто для ЗСУ. Шахрай ошукав жителя Івано-Франківщини на понад 56 тис. грн — поліція
Фото ілюстративне: Unshplash

Житель Долини звернувся до поліцейських Івано-Франківщини і повідомив, що його обдурив шахрай. Чоловік хотів у мережі придбати автомобіль для ЗСУ, пишуть на Facebook-сторінці поліції в області.

За інформацією поліцейських, житель Долини займається волонтерською діяльністю та хотів купити автомобілі для українських військових. Оголошення про продаж автівок чоловік знайшов у соціальній мережі.

"Поспілкувавшись з "продавцем", він перерахував кількома платежами понад 56 тис. грн завдатку за автівки на банківську карту. Після цього шахрай перестав виходити на зв'язок. Жодного автомобіля заявник не отримав", — ідеться у дописі.

Як не стати жертвою шахраїв:

  • купувати товари лише на перевірених сайтах;
  • не переходити за сумнівними посиланнями, які надсилають невідомі;
  • нікому не повідомляти дані банківських карт та паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, повідомте про це на лінію "102".

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