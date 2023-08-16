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"Вінницяобленерго" розробило графіки відключення електроенергії: коли їх застосують
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"Вінницяобленерго" розробило графіки відключення електроенергії: коли їх застосують

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Графіки аварійних та погодинних відключень розробили у "Вінницяобленерго", готуючись до осінньо-зимового періоду 2023/24. Про це повідомляють на Facebook-сторінці підприємства.

Графік аварійного відключення споживачів (ГАВ), спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ) та графік погодинних відключень (ГПВ) розробили відповідно до вимог галузевих нормативних документів та погодили з "Укренерго" й обласною військовою адміністрацією.

Запровадять їх у разі дефіциту генеруючої потужності, недопустимого перевантаження енергетичного устаткування, аварій в мережах операторів системи передачі та вводитимуться в дію згідно з розпорядженнями Міненергетики України. Головна мета таких заходів – запобігти порушенню режиму роботи об’єднаної енергосистеми України, недопущення системних аварій.

Програму знеструмлення споживачів у підприємстві називають "справедливою та недискримінаційною". Щодо тривалості знеструмлення, то їх періодичність може коливатись від 2-х до 4-х годин з подачею електроенергії від 4-х до 2-х годин відповідно.

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