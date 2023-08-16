Придбали на двох: на Вінниччині чоловіки незаконно зберігали зброю та боєприпаси

На Вінниччині затримали двох чоловіків, які займались збутом вогнепальної зброї без дозволів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Слідством установлено, що 28-річний чоловік, разом зі своїм 23-річним односельчанином, незаконно придбав та зберігав у своєму будинку з метою збуту вогнепальну зброю та бойові припаси, зокрема гранати, підривачі до них, автомат АК 74, гранатомет багатозарядний РПГ-26 та набої.

Фото: Вінницька обласна прокуратура

Під час збуту вогнепальної зброї чоловіків затримали. Їм повідомлено про підозру зач. 1 ст. 263 КК України.

Триває досудове розслідування. Якщо вину правопорушників доведуть, то їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.