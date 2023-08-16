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Придбали на двох: на Вінниччині чоловіки незаконно зберігали зброю та боєприпаси
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Придбали на двох: на Вінниччині чоловіки незаконно зберігали зброю та боєприпаси

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Придбали на двох: на Вінниччині чоловіки незаконно зберігали зброю та боєприпаси
Фото: Вінницька обласна прокуратура

На Вінниччині затримали двох чоловіків, які займались збутом вогнепальної зброї без дозволів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Слідством установлено, що 28-річний чоловік, разом зі своїм 23-річним односельчанином, незаконно придбав та зберігав у своєму будинку з метою збуту вогнепальну зброю та бойові припаси, зокрема гранати, підривачі до них, автомат АК 74, гранатомет багатозарядний РПГ-26 та набої.

Збут вогнепальної зброї
Фото: Вінницька обласна прокуратура

Під час збуту вогнепальної зброї чоловіків затримали. Їм повідомлено про підозру зач. 1 ст. 263Незаконне носіння, зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. КК України.

Триває досудове розслідування. Якщо вину правопорушників доведуть, то їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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