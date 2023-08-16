16 серпня в одному з районів Черкащини буде чутно вибухи

16 серпня на Уманщині лунатимуть звуки вибухів. Про це повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова.

За словами посадовиці, вибухи жителі району можуть чути орієнтовно о 12:00-13:00.

"Працюють наші профі — знищують раніше виявлені боєприпаси", — зазначила Ірина Плетньова

Про можливі зміни у часі жителів району повідомлять додатково.

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