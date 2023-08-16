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Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині
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Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині

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Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині
ФОТО: Департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОДА

Дві золоті медалі вибороли вихованці Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю на шостому Чемпіонаті світу з плавання серед осіб з порушенням слуху. Про це повідомляє Департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОВА на своїй сторінці у Facebook.

Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині
Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині. ФОТО: Департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОДА

Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині
Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині. ФОТО: Департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОДА

Зокрема, Владислав Адамович переміг в естафеті 4х100 вільним стилем, Олексій Коломієць виграв дистанцію 200 метрів брасом.

Шостий Чемпіонат світу з плавання триває з 14 до 19 серпня в Буенос-Айресі.

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