Дві золоті медалі вибороли вихованці Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю на шостому Чемпіонаті світу з плавання серед осіб з порушенням слуху. Про це повідомляє Департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОВА на своїй сторінці у Facebook.
Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині. ФОТО: Департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОДА
Спортсмени з Чернігівщини здобули дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з плавання в Аргентині. ФОТО: Департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОДА
Зокрема, Владислав Адамович переміг в естафеті 4х100 вільним стилем, Олексій Коломієць виграв дистанцію 200 метрів брасом.
Шостий Чемпіонат світу з плавання триває з 14 до 19 серпня в Буенос-Айресі.
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