На Львівщині внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир скутера

На Львівщині у селі Бабичі сталась аварія. Зіткнулися водій вантажівки та водій скутера. Внаслідок ДТП 17-річний скутерист загинув.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції Львівщини.
Аварія трапилась 15 серпня близько 21.30, на дорозі "Львів-Луцьк" у Червоноградському районі. Попередньо правоохоронці встановили, зіткнулись водій вантажівки "DAF", 29-річний житель одного з сіл Стрийського району та 16-річний водій скутера "Unu".
Внаслідок ДТП водія скутера із травмами госпіталізували до лікарні. 17-річний пасажир скутера від отриманих травм помер на місці події.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.