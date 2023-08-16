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На Львівщині внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир скутера
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На Львівщині внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир скутера

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На Львівщині внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир скутера
ДТП у селі Бабичі Львівської області. Фото: ГУ НП у Львівській області

На Львівщині у селі Бабичі сталась аварія. Зіткнулися водій вантажівки та водій скутера. Внаслідок ДТП 17-річний скутерист загинув.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась 15 серпня близько 21.30, на дорозі "Львів-Луцьк" у Червоноградському районі. Попередньо правоохоронці встановили, зіткнулись водій вантажівки "DAF", 29-річний житель одного з сіл Стрийського району та 16-річний водій скутера "Unu".

Внаслідок ДТП водія скутера із травмами госпіталізували до лікарні. 17-річний пасажир скутера від отриманих травм помер на місці події.

На Львівщині внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир скутера
ДТП у селі Бабичі Львівської області. Фото: ГУ НП у Львівській області

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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