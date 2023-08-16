Вночі 16 серпня сталася пожежа в квартирі двоповерхівки у селищі Ружин Бердичівського району. 49-річного господаря оселі врятували. Потерпілий з опіками у лікарні.

Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

На місці події бійці ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходиться в приміщенні кухні, де вогонь охопив домашні речі.

"Під час ліквідації пожежі у квартирі рятувальники виявили 49-річного власника оселі, який був без свідомості. Чоловіка винесли на свіже повітря та передали медикам", — йдеться у повідомленні.

Ружин, 16 серпня 2023 року. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Каретою швидкої допомоги із попереднім діагнозом — опіки спини I-II ступеня чоловіка госпіталізували до Ружинської центральної лікарні.

Вогонь знищив кухонні меблі, телевізор.

Ружин, 16 серпня 2023 року. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Попередня причина пожежі — необережність під час куріння. Остаточні обставини загоряння встановлюються фахівцями.

Ружин, 16 серпня 2023 року. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

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