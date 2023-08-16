У Києві цього року додатково забезпечать новими укриттями чотири заклади освіти

У Києві цього року планується додатково забезпечать новими укриттями чотири заклади освіти. На будівництво піде орієнтовно 61 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

За його словами, укриття побудують у двох дошкільних закладах Дарницького району — орієнтовно на 290 та 250 місць. В одній зі шкіл Оболонського району зведуть укриття орієнтовно на 250 місць. В одній зі шкіл Солом'янського району реконструюють нежитлове приміщення з прибудовою укриття орієнтовно на 390 людей.

У КМДА зауважили, що минулого навчального року була забезпечена робота максимальної кількості освітніх закладів. В садочках вдалося максимально забезпечити місцями маленьких киян завдяки використанню вільних місць у дошкільних закладах із наявним укриттям, а шкіл, забезпечених укриттями, підготували 410 з 420.

"Цьогоріч головним завданням було покращити умови перебування в укриттях дітлахів, а додаткова перевірка, яка проводиться зараз міськими службами, покаже реальні результати роботи",— каже Мондриївський.

Він поінформував, що підрядник має надати гарантію якості виконаних робіт щонайменше на 10 років. Окрім того, у разі виявлення завищення об'ємів чи вартості робіт підрядник має повернути кошти в сумі завищення. Фінансування робіт здійснюється з бюджету Києва.

Що відомо про перевірки об'єктів цивільного захисту у Києві та області

Уночі 1 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у Деснянському районі столиці загинули три людини: 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

За дорученням Президента Володимира Зеленського 3-го червня стартувала комісія щодо перевірки укриттів у столиці. Вона оцінювала доступність та базові параметри.

Спеціальна комісія щодо перевірки стану і доступності укриттів Києва 10 червня закінчила перевірку всіх 4655 сховищ. За підрахунками, 15% укриттів придатні без зауважень, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Мапа укриттів є в додатку "Київ Цифровий". Розробники додали нову функцію: у застосунку можна поскаржитись не лише на недоступні укриття, а й на їх незадовільний стан.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці розслідують можливе розкрадання грошей, які були виділені на ремонт укриттів у столиці.

За клопотанням Шевченківської окружної прокуратури Києва суд зобов'язав балансоутримувача привести у належний стан укриття для містян. Сховище в аварійному стані й непридатне для використання.

Подільська окружна прокуратура Києва через суд зобов'язала балансоутримувача привести у належний стан сховище для жителів столиці. Захисна споруда цивільного захисту, площею 420 кв.м, може розмістити 450 людей.