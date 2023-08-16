На Рівненщині співробітники Служби безпеки викрили чергову прихильницю військової агресії Росії проти України. Жителька Вараша відкрито пропагувала прокремлівські наративи у заборонених соцмережах та серед своїх знайомих. Зокрема, вона принижувала захисників "Азовсталі", повідомили 16 серпня у пресслужбі УСБУ в області.

Слідчі СБУ встановили, що жінка раніше працювала на одному з об’єктів критичної інфраструктури Рівненської області. Вона була активною учасницею проросійських груп, де неодноразово висловлювала свою підтримку діям росіян та принижувала честь й гідність українських військових.

"Зокрема, вказана особа прославляла незаконні збройні формування так званих ЛНР та ДНР, співчувала втратам російської армії та вважала проведення «спецоперації» необхідним кроком у демілітаризації та денацифікації України. Крім того, вона принижувала честь та гідність захисників «Азовсталі», які, на її думку, «едят собачый корм и боятся выйти, потому что их ждет суровый, но справедливый суд", — розповіла речниця СБУ в області Анна Свіціцька-Савчук.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон, який жінка використовувала для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.

Їй повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років та конфіскацію майна.

Виконувачка обов’язків речниці Рівненської обласної прокуратури Наталія Нестор додала, що підозрювана — жителька Вараша.

Загалом, за її даними, з початку повномасштабного вторгнення на Рівненщині до суду скерували 23 обвинувальні акти стосовно таких глорифікантів та ухвалили 21 вирок у цій категорії справ.

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