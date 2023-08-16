У Запорізькій області рівень води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС становить 12 м 68 см, що є нижчим від норми (минулої доби — 13 м 35 см), при якій без обмежень за потужністю можуть працювати гідроагрегати ГЕС на 1 м 82 см та нормального підпірного рівня на 3 м 32 см.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми.

"Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають", — зазначили в адміністрації.

В акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках Дніпра мору риби не зафіксовано.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber