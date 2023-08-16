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На Закарпатті госпіталізували 19-річного юнака після укусу змії
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На Закарпатті госпіталізували 19-річного юнака після укусу змії

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На Закарпатті госпіталізували 19-річного юнака після укусу змії
Фото: Pixabay

На Закарпатті госпіталізували 19-річного юнака після укусу змії. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні Тячівської районної лікарні під наглядом лікарів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

Інцидент трапився у Тячівському районі. Юнак збирав чорниці в горах на полонині Підпула, як раптом відчув різкий біль у верхній частині правої ноги й побачив у траві змію.

"Хлопець намагався одразу викликати "швидку допомогу", але зв’язок був відсутній. Разом із товаришем він почав спускатися у долину, але не встиг до настання сутінків. Тільки зранку юнак спромігся дістатися до місця, де працювала телефонна мережа, і викликав медиків", — йдеться у повідомленні.

Бригада медиків зустріла хлопця на гірській дорозі неподалік села Лопухів. Фельдшерка одразу провела медичні маніпуляції для стабілізації стану юнака.

"Хлопець був знесилений, скаржився на біль в місці укусу і набряк лівої руки. Тиск та серцебиття була в нормі, але кров була згущена. В місці укусу — дві глибокі колоті ранки. У таких випадках потрібно негайно звертатися по медичну допомогу, а тут, з моменту інциденту, минуло більше ніж пів доби", — йдеться у повідомленні.

Екстрена медична допомога доставила юнака до Тячівської районної лікарні. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні медзакладу під наглядом лікарів.

Що робити при укусах змії,— розповідають у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги.

Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутись за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому.

  • Слід пити багато рідини й продезінфікувати рану.
  • На місце укусу потрібно накласти стерильну пов’язку з антисептиком.
  • Зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття.
  • За можливості прийміть 1–2 таблетки ліків проти алергії.
  • При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення.
  • За можливості прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.
  • Не намагайтесь обробляти рану додатково.
  • Не потрібно висмоктувати отруту: таким чином вірогідність зараження підвищується, до того ж небезпеці піддається й людина, в якої отрута опинилась у роті.
  • Не накладайте джгут на травму.
  • Не припікайте рану.
  • Не вживайте алкоголь.

У центрі екстреної меддопомоги повідомили, що у найтяжчих випадках наслідки укусу змії проявляються через 15-30 хвилин: запаморочення, нудота, блювота, діарея, підвищене потовиділення, тахікардія, втрата свідомості, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів. "Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк із множинними дрібними крововиливами — геморагіями", — додали у центрі екстреної меддопомоги.

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