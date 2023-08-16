Протирадіаційне укриття облаштували в Кременецькому професійному ліцеї. Воно розраховане на 700 людей. Про це Суспільному розповіла відповідальна за це укриття Олена Попова.

За її словами, все в укритті робили власними зусиллями викладачі та учні закладу освіти.

Укриття в Кременецькому ліцеї. Фото: Суспільне Тернопіль

В приміщенні є санвузли і водопостачання. Укриття має два входи, каже Олена Попова.

"Тут грубі стіни. Десь до метра кожна. Є спеціальні витяжки. Працюємо над вугільними фільтрами, щоби можна було у випадку радіаційної загрози ними скористатися. Все приміщення поділено на зони, щоб під час повітряної тривоги діти не погубилися. Все для того, щоб вони швидко знайшли своє місце, свого майстра, свого викладача", — каже Олена Попова.

протирадіаційне укриття. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Олени Попової, укриття почали ремонтувати після повномасштабного вторгнення російських військ. На це витратили 61 тисячу гривень. Це гроші освітнього закладу, розповідає жінка.

"Самі закупляли, самі ремонтували. Взагалі, воно завжди було діюче, але ніхто ж не думав, що воно все буде так по-серйозному. Адміністрація закладу вирішила, що тут має бути все по-людськи. Тут повинні бути стіни, щоб до них можна було доторкнутися спиною, тут має бути плитка на підлозі, тут має бути стеля побілена, тут має бути свіже повітря. Тут має бути все так, що якщо нам доведеться тут жити пів доби, добу, то щоб ми це могли тут спокійно зробити".

Кореспонденти Суспільного запитали жителів Кременця чи користуються вони укриттями під час сигналу повітряних тривог.

Любов Захарків. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ідемо, все таки спускаємося. Безпека і життя важливіше ніж лишній раз перебути вдома", — розповіла жителька Кременця Любов Захарків.

Іван Сохацький. Фото: Суспільне Тернопіль

"Тут у нас близько є укриття, на Щорса є в підвалах укриття – бомбосховище. Так, завжди переховуємся під час тривоги. Трошки боїмося тих всіх сирен і тих всіх звуків тих ракет, які літають", — каже місцевий житель Іван Сохацький.

Алла Тригуба. Фото: Суспільне Тернопіль

"Трохи страшно, коли летять ракети, свист над головою і сидіти в кабінеті за столом. Тому сходимо і до закінчення повітряної тривоги знаходимося в укритті ", — розповіла жителька Кременця Алла Тригуба.

Начальник відділу інженерно-технічних заходів пожежно-рятувальної служби області Станіслав Ганич розповів, в області є 469 протирадіаційних укриттів.

"19% з них є нажаль непридатними. Проводяться роботи, щодо відновлення їхньої діяльності, відновлення їхньої роботи. Проте, на жаль, ми маємо такий відсоток. Є, відповідно до доручення президента України, доручення кабміну, рішення ради оборони, проводяться щоквартальні перевірки стану захисних споруд. Це їхня доступність, їхня готовність до захисту населення від вражаючих факторів", — повідомив начальник відділу інженерно-технічних заходів пожежно-рятувальної служби області Станіслав Ганич.

Станіслав Ганич. Фото: Суспільне Тернопіль

Станіслав Ганич розповів, що повинно бути в протирадіаційному укритті.

"Щоб була вентиляція. Однозначно вентиляція. Потрібно, щоб було водопостачання та каналізація. Це обов’язково. Потрібно, щоб було заведене теплопостачання. Потрібно, щоб був, якщо більше 50 осіб, другий вихід. Це однозначно. Такі є вимоги. Повинні бути джерела освітлення, генератори, які в разі вимкнення загальної мережі, можна було завести той самий генератор і люди могли перебувати там з освітленням. Це основні такі вимоги", — каже Ганич.

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