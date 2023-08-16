Воднолижники з Дніпра вибороли командне "золото" на чемпіонаті Європи та Африки

На міжнародних змаганнях з воднолижного спорту "Чемпіонат Європи та Африки юнаки й дівчата до 14-17 років, Катерна версія, IWWF (II ранг)" спортсмени з Дніпра вибороли командне "золото" у віковій категорії до 14 років. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу.

На рахунку дніпровських воднолижників 9 медалей: 4 золоті, 4 срібні та 1 бронзова.

Серед дівчат до 14 років Емілія Дрига виборола "срібло" у багатоборстві, "бронзу" — у фігурному катанні. Марія Попова стала першою у багатоборстві та посіла друге місце у стрибках з трампліну.

Серед хлопців до 14 років дві золоті медалі у Михайла Михайліченка: у багатоборстві та фігурному катання. Іван Зеленцов виборов "золото" у стрибках з трампліну, "срібло" фігурному катанні та багатоборстві.

Змагання проходили в іспанській Сесені з 9 по 13 серпня. Участь у них взяли 124 спортсмени з 21 країни Європи. Україну представляли п`ятеро воднолижників з Дніпра.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро