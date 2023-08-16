Над Харківщиною вранці 16 серпня збили три російські дрони — Повітряні Сили

Вранці 16 серпня над Харківською областю збили три російські дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

"Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16 серпня винищувачем та підрозділами Повітряного командування "Схід" у Харківській області", — сказано у повідомленні.

О 08:35 Повітряні Сили попереджали про те, що група безпілотників прямує до міста. Близько 08:53 у Харкові було чути вибух, одразу після нього у місті увімкнули повторне сповіщення про повітряну тривогу.

О 08:59 директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол повідомив Суспільне, що над Харковом зафіксовані Shahed.

О 09:11 оголосили про відбій повітряної тривоги на Харківщині.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube