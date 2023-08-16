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Російська армія атакувала Миколаївщину дронами типу "Shahed-136"
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Російська армія атакувала Миколаївщину дронами типу "Shahed-136"

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Вночі 16 серпня Сили протиповітряної оборони знищили два дрони типу "Shahed-136" над Миколаївщиною, а також протягом 15 серпня — розвідувальний БпЛА.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У військовій адміністрації зазначили, що вночі, 16 серпня, під час масованої атаки, у межах Миколаївської та Одеської областей сили протиповітряної оборони знищили 13 дронів типу "Shahed-136", з них два — на Миколаївщині.

Також 15 серпня Сили протиповітряної оборони на території Воскресенської громади знищили розвідувальний БпЛА.

"Внаслідок падіння уламків відбулось займання чагарників та сухої трави на площі чотири гектари у полі. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає. Крім того, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

За інформацією районних військових адміністрацій, Головного управління ДСНС у Миколаївській області та оперативного командування "Південь" у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 15 та ніч 16 серпня минули без обстрілів.

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