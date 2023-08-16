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Армія РФ за добу обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області: зруйновані житлові, складські приміщення
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Армія РФ за добу обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області: зруйновані житлові, складські приміщення

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Обстріли Запорізької області 15 серпня: наслідки, руйнування, види озброєння
Наслідки обстрілів. Запорізька область, серпень 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 15 серпня, російські військові обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Інформація про загиблих та поранених не надходила.

Про це сьогодні, 16 серпня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Загалом армія РФ 100 разів обстріляла міста та села Запорізької області:

  • п'ять авіаударів завдала по Оріхову та Таврійському,
  • п'ять ракетних ударів — по Таврійському;
  • з РСЗВ атакувала Новодарівку та Білогір'я;
  • застосовувала чотири БПЛА по Залізничному, Малинівці, Новоіванівці та Затишшю;
  • 84 рази з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

"Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури", — зазначили в адміністрації.

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