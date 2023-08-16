Російська армія застосувала дрон-камікадзе Shahed у селі Піски-Радьківські на Ізюмщині в ніч на 16 серпня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару сталася пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини: "Горіло складське приміщення покинутого сільгосппідприємства на площі 300 кв. м".

Складське приміщення у селі Піски-Радьківські на Харківщині, яке зруйноване внаслідок удару РФ з дрону-камікадзе. 16 серпня 2023 року. Фото: Олег Синєгубов

Складське приміщення у селі Піски-Радьківські на Харківщині, яке зруйноване внаслідок удару РФ з дрону-камікадзе. 16 серпня 2023 року. Фото: Олег Синєгубов

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