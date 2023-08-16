НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Миколаївщині сталася пожежа: загинув 66-річний чоловік
ДСНСПОЖЕЖАСМЕРТЬРегіони

На Миколаївщині сталася пожежа: загинув 66-річний чоловік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Миколаївщині сталася пожежа: загинув 66-річний чоловік
Рятувальник ліквідовує пожежу, 15 серпня 2023 року. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У селі Зайчівське Миколаївської області 15 серпня загорівся металевий контейнер. Внаслідок займання загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області на Facebook.

У ДСНС зазначили, що 15 серпня о 16:29 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Фруктовій СВТ "Вечірня Зоря" у селі Зайчівське Мішково-Погорілівської територіальної громади загорівся металевий контейнер на території приватного домоволодіння.

"На місце направлено відділення четверної державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Під час проведення розвідки на місці виявлено тіло загиблого чоловіка 1957 року народження. О 17:10 пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Попередня причина її виникнення — необережність під час паління", — йдеться у повідомленні.

Від ДСНС на місці ліквідації пожежі працювали вісім рятувальників та залучили дві одиниці техніки.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Херсонщина. Рятувальник гасить пожежу на відкритій території, 24 липня 2023 року
Від початку 2023-го в Україні сталося понад 10 тисяч пожеж — ДСНС
На Івано-Франківщині під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 11 людей
На Івано-Франківщині під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 11 людей
Будинок на млинкомбінаті, що горів
"Все згоріло": мешканцям згорілого будинку на Подолі у Полтаві планують спрямувати допомогу
Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж
Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж
На початок