На Миколаївщині сталася пожежа: загинув 66-річний чоловік

У селі Зайчівське Миколаївської області 15 серпня загорівся металевий контейнер. Внаслідок займання загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області на Facebook.

У ДСНС зазначили, що 15 серпня о 16:29 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Фруктовій СВТ "Вечірня Зоря" у селі Зайчівське Мішково-Погорілівської територіальної громади загорівся металевий контейнер на території приватного домоволодіння.

"На місце направлено відділення четверної державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Під час проведення розвідки на місці виявлено тіло загиблого чоловіка 1957 року народження. О 17:10 пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Попередня причина її виникнення — необережність під час паління", — йдеться у повідомленні.

Від ДСНС на місці ліквідації пожежі працювали вісім рятувальників та залучили дві одиниці техніки.

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