За ніч та ранок 16 серпня російські військові 8 разів обстрілювали Сумщину, всього зафіксовано 50 вибухів.

Про це повідомляють у військовій адміністрації.

Які громади були під обстрілами

Білопільська громада: мінометний обстріл — 4 вибухи;

Краснопільська громада: мінометний обстріл — 23 вибухи;

Юнаківська громада: здійснено обстріл із САУ — 20 вибухів;

Середино-Будська громада: російські військові скинули 3 міни.

Попередньо, поранених та загиблих серед населення і руйнувань немає.

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