За ніч та ранок 16 серпня російські військові 8 разів обстрілювали Сумщину, всього зафіксовано 50 вибухів.
Про це повідомляють у військовій адміністрації.
Які громади були під обстрілами
- Білопільська громада: мінометний обстріл — 4 вибухи;
- Краснопільська громада: мінометний обстріл — 23 вибухи;
- Юнаківська громада: здійснено обстріл із САУ — 20 вибухів;
- Середино-Будська громада: російські військові скинули 3 міни.
Попередньо, поранених та загиблих серед населення і руйнувань немає.
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