Власники пошкоджених внаслідок ракетного удару 28 липня квартир у житловому комплексі "Женева" у Дніпрі отримають до 1 млн грн матеріальної допомоги відповідно до муніципальної програми. Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.

"Наразі комісія Центральної адміністрації проводить обстеження квартир, визначає ступінь пошкодження. Власники цілком зруйнованих квартир зможуть отримати матеріальну допомогу від міста у розмірі до 1 млн грн. У кого пошкоджені вікна, то буде розмір допомоги на встановлення вікон", — розповіла юристка об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Женева-2" Ольга Погрібна.

Таку матеріальну допомогу від міста вже надали мешканцям пошкоджених через ракетні атаки квартир у багатоповерхівці на житломасиві "Перемога", а також приватних будинків.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 28 липня

28 липня війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Відомо про 10 травмованих, серед них троє підлітків.

За повідомленням президента України Володимира Зеленського, сталося влучання у будівлю СБУ.

·З місця ракетного удару по Дніпру вивезли 111 самоскидів, заповнених бетонними брилами, склом, камінням та іншими матеріалами пошкодженої будівлі.

·Майже 200 людей заявили про пошкоджене житло внаслідок ракетних ударів по центру Дніпра

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