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Мешканці пошкоджених від ракетного удару квартир у житловому комплексі Дніпра отримають до 1 млн грн. допомоги
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Мешканці пошкоджених від ракетного удару квартир у житловому комплексі Дніпра отримають до 1 млн грн. допомоги

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пошкоджена через ракетний удар квартира
Пошкоджена через ракетний удар квартира у житловому комплексі "Женева". Фото: Суспільне Дніпро

Власники пошкоджених внаслідок ракетного удару 28 липня квартир у житловому комплексі "Женева" у Дніпрі отримають до 1 млн грн матеріальної допомоги відповідно до муніципальної програми. Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.

"Наразі комісія Центральної адміністрації проводить обстеження квартир, визначає ступінь пошкодження. Власники цілком зруйнованих квартир зможуть отримати матеріальну допомогу від міста у розмірі до 1 млн грн. У кого пошкоджені вікна, то буде розмір допомоги на встановлення вікон", — розповіла юристка об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Женева-2" Ольга Погрібна.

Таку матеріальну допомогу від міста вже надали мешканцям пошкоджених через ракетні атаки квартир у багатоповерхівці на житломасиві "Перемога", а також приватних будинків.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 28 липня

  • 28 липня війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Відомо про 10 травмованих, серед них троє підлітків.
  • За повідомленням президента України Володимира Зеленського, сталося влучання у будівлю СБУ.
  • ·З місця ракетного удару по Дніпру вивезли 111 самоскидів, заповнених бетонними брилами, склом, камінням та іншими матеріалами пошкодженої будівлі.
  • ·Майже 200 людей заявили про пошкоджене житло внаслідок ракетних ударів по центру Дніпра

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