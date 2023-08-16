Власники пошкоджених внаслідок ракетного удару 28 липня квартир у житловому комплексі "Женева" у Дніпрі отримають до 1 млн грн матеріальної допомоги відповідно до муніципальної програми. Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.
"Наразі комісія Центральної адміністрації проводить обстеження квартир, визначає ступінь пошкодження. Власники цілком зруйнованих квартир зможуть отримати матеріальну допомогу від міста у розмірі до 1 млн грн. У кого пошкоджені вікна, то буде розмір допомоги на встановлення вікон", — розповіла юристка об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Женева-2" Ольга Погрібна.
Таку матеріальну допомогу від міста вже надали мешканцям пошкоджених через ракетні атаки квартир у багатоповерхівці на житломасиві "Перемога", а також приватних будинків.
Що відомо про ракетний удар по Дніпру 28 липня
- 28 липня війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Відомо про 10 травмованих, серед них троє підлітків.
- За повідомленням президента України Володимира Зеленського, сталося влучання у будівлю СБУ.
- ·З місця ракетного удару по Дніпру вивезли 111 самоскидів, заповнених бетонними брилами, склом, камінням та іншими матеріалами пошкодженої будівлі.
- ·Майже 200 людей заявили про пошкоджене житло внаслідок ракетних ударів по центру Дніпра
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