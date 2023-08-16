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У Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Донеччині
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У Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Донеччині

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У Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Донеччині
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час Другого інтернаціонального форуму зі стратегічних комунікацій у Києві, 3 березня 2023 року, фото: Getty Images

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення українськими військами Урожайного Волноваського району Донецької області.

Про це вона написала у своєму Телеграм-каналі.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", — написала Маляр.

Селище Урожайне належить до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебуває в окупації з березня 2022 року.

Селища Урожайне та Старомайорське розташовані на південь від Великої Новосілки.

Що відомо про звільнення населених пунктів на півдні Донеччини

11 червня Сили оборони деокупували село Макарівка, що в кілометрі від Благодатного та за три від Нескучного.

12 червня українські військові звільнили село Сторожеве поблизу Великої Новосілки у Волноваському районі. Воно розташоване між Нескучним та Благодатним, до останнього зі Сторожевого менше кілометра шляху.

26 червня українські військові звільнили Рівнопіль на Донеччині.

27 липня, ввечері, стало відомо, що 35-та окрема бригада морської піхоти та 7-й окремий батальйон "Арей" звільнили село Старомайорське у Донецькій області.

Зранку, 27 липня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що на південному фронті минулої доби, 26 липня, Сили оборони мали успіх у районі Старомайорського та закріплюються на досягнутих рубежах.

Населений пункт Старомайорське розташоване за понад дев'ять кілометрів південніше від Великої Новосілки та за 90 кілометрів на південь від окупованого Маріуполя.

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