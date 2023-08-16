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Четверо людей загинули та семеро отримали поранення від обстрілів на Донеччині за добу
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Четверо людей загинули та семеро отримали поранення від обстрілів на Донеччині за добу

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Четверо людей загинули та семеро отримали поранення від обстрілів на Донеччині за добу
Продуктова база у Краматорську після обстрілу 14 серпня. Фото: Суспільне Донбас

Протягом 15 серпня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині загинули четверо людей у Краматорську, Сіверську і Ямполі, також поранені семеро людей в області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, поранені люди у Сіверську, Північному, Красногорівці, Торському.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинула 1661 людина, поранення отримали 4009 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо

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