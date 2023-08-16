В тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Олешківської громади Херсонської області російські військові знімають пропагандистське відео під назвою "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури”.

Про це повідомив Генштаб в ранковому зведенні 16 серпня.

У Генштабі припускають, що постановні зйомки так званих "успіхів армії РФ" роблять для того, щоб підняти низький бойовий дух російських військовослужбовців.

Насправді за даними штабу, у Козачелагерівському будинку культури перебуває особовий склад окупаційних військ: близько 25 військовослужбовців армії РФ з-поміж колишніх ув’язнених.

Раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що 14 серпня на лівобережжі Херсонської області Сили оборони знищили шість човнів, десять одиниць автобронетехніки, дев'ять великокаліберних гармат та 63 військовослужбовці армії РФ.

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