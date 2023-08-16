П'ятсот тридцять дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно

З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконг. На його борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Про це 16 серпня повідомив міністр Олександр Кубраков.

Контейнеровоз вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор.

Коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву "зернової угоди", Росія вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим, спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів.