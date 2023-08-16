П'ятсот тридцять дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 14 на 15 серпня минула під сигнали повітряної тривоги. Армія РФ випустила на південь Одещини групи БПЛА. Більше про події в регіоні читайте у хроніці.
Одеські морпіхи разом з іншими військовими звільнили село на Донеччині
Морпіхи одеської 35 бригади разом з іншими українськими військовими звільнили село Урожайне на Донеччині. Про це 16 серпня повідомили в 35 окремій бригаді морської піхоти ім.контрадмірал Михайла Остроградського.
"Військові 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірал Михайла Остроградського разом з побратимами 38 окрема бригада морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне, що на Донеччині", — зазначено у дописі.
В Офісі президента назвали порт Одещини, який вночі атакували російські дрони
У ніч на 16 серпня російські війська атакували "Ренійський морський торговельний порт" на Одещині.
Про це 16 серпня повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу загорілися два трактори та шрот у поруч розташованому складі на площі 10 квадратних метрів.
Загиблих та поранених немає.
Через атаку РФ по портовій інфраструктурі півдня Одещини розпочалося розслідування
Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через нічну атаку РФ по портовій та зерновій інфраструктурі півдня Одещини.
Про це 16 серпня повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, російська армія атакувала об’єкти портової та промислової інфраструктури Подунав’я. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно
З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконг. На його борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.
Про це 16 серпня повідомив міністр Олександр Кубраков.
Контейнеровоз вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.
16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор.
Коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.
Останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву "зернової угоди", Росія вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим, спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів.
Армія РФ двічі атакувала південь Одещини: влучанням пошкодило зерносховища
Вночі армія РФ двічі атакувала дронами портову та зернову інфраструктуру на півдні Одещини.
Про це 16 серпня повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкодило складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі, які ліквідували співробітники ДСНС.
Російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", які запустили кількома хвилями з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда), повідомили в Повітряних Силах. Військовим вдалося знищити 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.
Над Одещиною збили 11 ударних безпілотників, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Сигнали повітряної тривоги вночі на Одещині лунали двічі о 01:22 та 03:21. О 03:15 в Силах оборони Півдня повідомили, що групи БПЛА рухалися над акваторією Чорного моря, попередньо, у напрямку Одещини. О 03:44 дрони рухалися через гирло Дунаю.
"Ворог продовжує тероризувати портову й зернову інфраструктуру. Будьте в укриттях! Бойова робота теж має наслідки!", — зазначили в повідомленні.