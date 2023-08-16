539 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія РФ продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 15 серпня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На Херсонському напрямку російська армія з авіації вдарила по Миколаївці та Садовому, з артилерії обстріляла Херсон та Понятівку, повідомив Генштаб.
- Армія РФ випустила по Новодмитрівці Херсонської області 12 снарядів. Поранений 71-річний чоловік, його ушпиталили. Пошкоджені щонайменше десять будинків. Як повідомили правоохоронці, вдень російські війська з артилерії також вдарили по Херсону. Поранена 29-річна жінка.
- Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їх шпиталізували до лікарні.
- Благодійники фонду "Українські вогнеборці" доставили саперам ДСНС Херсонської області два броньовані оперативно-рятувальні автомобілі. Їх передадуть до рятувальних частин спецпризначення, які займаються розмінуванням.
- На Херсонщині у Миролюбівці Білозерської громади відновили газопостачання. Наступними газ подадуть до Трудолюбівки, Зарічного, Добрянки, Потьомкиного та Олександрівки.
- На Херсонщині у Посад-Покровському почали споруджувати перші будинки у межах експериментального проєкту відбудови села після вторгнення РФ. Роботи планують завершити до нового року.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Російські окупанти заборонили цивільним переміщення між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
Російські окупанти заборонили цивільним переміщення між Голою Пристанню та Кінбурнською косою, таким чином посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
За його даними, проводять масові обшуки будинків місцевих жителів та перевіряють телефони. Основну увагу приділяють людям, які мають сім-картки українських операторів.
Також, на Херсонському напрямку війська РФ з артилерії обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка та Херсон.
Війська РФ обстріляли Херсонщину, загинув чоловік, ще один поранений
Російські війська обстріляли Львове Бериславського району, загинув 54-річний чоловік. У Херсоні поцілили в житловий будинок, поранений 71-річний чоловік, його шпиталізували. Про це в Telegram повідомила Херсонська ОВА.
"Якщо буде світло, газ, то тут буду жити". Як херсонці будуть зимувати в оселях після затоплення
Оббивають до каменю стіни, вивозять з осель бруд та зіпсовані речі, дезінфікують та миють. Протягом двох місяців це роблять херсонці, чиї будинки були затоплені внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Як готуються до зими люди розповіли кореспондентам Суспільному.
В одному з херсонських провулків, який виходить на берег річки Кошової, усі будинки були затоплені після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Вода стояла протягом двох тижнів. Другий місяць сусіди допомагають один одному вичищати оселі. Глину виносять на вулицю і засипають ями на дорозі. Зимувати планують тут, чекають на відновлення газо- та електропостачання.
"Якщо буде світло, буде газ, то так, люди будуть тут жити. У мене взагалі, як у чумі — жодного перестінку нема, хата пуста", — говорить херсонець Сергій.
Віктор теж буде зимувати у власному будинку, якщо вистачить коштів на його відновлення.
"Якщо будуть кошти. Коштів немає. Робити треба зараз. Підуть дощі, буде складніше виконувати роботи ремонтного характеру", — говорить чоловік.
Сергій розповідає, що у хаті, в якій виріс, зруйновано все. Залишилися лише стіни.
"Тут був коридор. Ліворуч – материна кімната. Там – батька, коли він був живий, там – маленька – дитяча. І тут вітальня, велика коли вона була. І простінки видно, коли вони колись були. Нам нічого не потрібно, чесно. Будматеріали хоч би дайте – найголовніше. Тут люди будуть гуртуватись, разом робитимуть", — розповів чоловік.
Волонтери кілька разів дезінфікували стіни, говорить Сергій. Чоловік замовив нові вікна. Втім, до холодів відремонтувати домівку не встигне, тому разом з матір’ю планує зимувати у хатинці поруч.
"Якщо будемо жити, то тут будемо. Дах перекрили, утеплювач нагору кинули. З церкви дали OSB-плити, зашиємо ними і будемо якось. Якщо буде опалення, буде світло, буде тимчасово якесь електричне опалення", — додав чоловік.
У Херсоні поліція затримала чоловіка, який їздив по місту з наліпками прапора та герба РФ на авто
У Херсоні поліція затримала чоловіка, який їздив по місту з наліпками прапора та герба РФ на авто. Ним виявився 73-річний житель Тягинки Бериславського району.
Він пояснив, що пошкодив бампер та так, начебто, закрив подряпини на машині. Наліпки вилучили, а чоловіка попередили про кримінальну відповідальність у разі продовження таких дій.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В одному із сіл Бериславського району внаслідок обстрілів РФ загинув чоловік
Близько 13:00 військовослужбовці РФ обстріляли з артилерії село у Бериславському районі. Загинув чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Прокуратура підозрює в організації та проведенні псевдореферендуму жительку Херсонської області
Прокуратура заочно оголосила підозру у колабораційній діяльності жительці Бериславського району Херсонської області.
Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.
Слідчі встановили, що у вересні 2022 року підозрювана очолила так звану "дільнично-виборчу комісію" та організовувала псевдореферендум у Бериславському районі.
Вона формувала списки виборців, займалась облаштуванням "дільниці" та організовувала голосування за межами приміщень. Так званим "членам виборчої комісії" виплачувала по 40 тисяч рублів, йдеться в повідомленні.
У Херсоні до електрики під'єднали близько 300 споживачів
Енергетики під'єднали до електропостачання близько 300 споживачів, які буди без електрики через підтоплення. Без електроенергії залишається 11 тисяч жителів, повідомили в Міненерго.
Зруйновані будинки та господарчі споруди: такий вигляд має Хрещенівка після обстрілів РФ
Такий вигляд має село Хрещенівка після сьогоднішнього обстрілу російськими військами. Зруйновані будинки та господарчі споруди, поранена одна людина, повідомив керівник РВА Літвінов.
"Вистоїмо": на пошкодженому обстрілами РФ супермаркеті в Херсоні з'явилась нова вивіска
У Херсоні на пошкодженому російськими обстрілами супермаркеті з'явилась нова вивіска "Вистоїмо", йдеться на сторінці у Facebook торговельної мережі. У публікації вказано, що оновлена вивіска у середмісті — це повідомлення для Херсонщини та всієї України. "Ми обов’язково вистоїмо та зустрінемося на закупівлях, щоб відсвяткувати нашу перемогу", — йдеться в дописі.
Внаслідок ранкових обстрілів Херсонщини поранені семеро людей
Зранку російські військові вдарили по освітньому закладу та лікарні в Херсоні. Поранені троє людей — голова ОВА Прокудін.
Також внаслідок ранкових обстрілів поранені два чоловіки у Зеленівці та Хрещенівці і подружжя в Микільському. Поранені перебувають у лікарнях
На Херсонщині внаслідок обстрілів РФ за добу виникли всім пожеж
Упродовж доби 15 серпня на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ виникли вісім пожеж. Зокрема, у селах Новодмитрівка та Кізомис Білозерської громади горіли два житлові будинки, дві господарчі споруди та легковий автомобіль, повідомляє в Telegram ДСНС України.
"В Інгулці загорівся сухостій, у Микільському — снаряд влучив в житловий будинок. Також російський снаряд влучив у господарську споруду у Львовому та горіла трава за межами села Ольгівка", — йдеться в повідомленні.
Херсонська художниця подарувала понад 50 картин пограбованому російськими окупантами художньому музею
94-річна херсонська художниця Олена Рибальченко подарувала свої картини художньому музею, який перед звільненням міста розграбували російській військові. Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею. "Після обстрілу російськими військами її будинку, з думкою, що її роботи можуть загинути, Олена Рибальченко передала музею все, що на цей час залишалося в її імпровізованій "творчій майстерні" — понад 50 робіт", — повідомили на сторінці музею.
"Вистоїмо": на пошкодженому обстрілами РФ супермаркетів в Херсоні з'явилась нова вивіска
У Херсоні на пошкодженому російськими обстрілами супермаркеті з'явилась нова вивіска "Вистоїмо", йдеться на сторінці у Facebook торговельної мережі.
Як написано в публікації, оновлена вивіска у середмісті — це повідомлення для Херсонщини та всієї України: що ми обов’язково вистоїмо та зустрінемося на закупівлях, щоб відсвяткувати нашу перемогу.
"Магазин на проспекті Ушакова полюбився херсонцям за малюнки квітів, тварин і рослин на стінах з розписів Поліни Райко — олешківської художниці-самоучки, яка взялася за пензель у 69 років, після загибелі доньки. Будинок-музей художниці був затоплений внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС", — йдеться у дописі.
Армія РФ обстрілює середмістя Херсона
Російські військові обстрілюють середмістя Херсона, повідомив голова ОВА Прокудін. Він закликав людей перебувати в укриттях.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ завдала артилерійського удару по Дарївській громаді: поранені двоє людей
В ніч на 16 серпня російські військові завдали артилерійського удару по Дар'ївській громаді на Херсонщині. Влучили у приватний будинок, виникла пожежа. Поранені двоє людей, їх ушпиталили, повідомили в прокуратурі.
На Херсонщині навчальний рік розпочнеться у 190 освітніх закладах
Навчальний рік на Херсонщині розпочнеться у 190 закладах освіти, наразі триває підготовка, повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.
"У нас збільшується кількість навчальних закладів, які відновлюють роботу і збільшилася кількість вчителів, які включаються у роботу, також збільшилась кількість дітей, які доєднуються до навчальних програм", — сказав Соблевський.
За його словами, минулого навчального року на Херсонщині працювало 166 закладів у онлайн форматі.
В окупованих Козачих Лагерях на Херсонщині військові РФ знімають пропагандистські ролики
В тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Олешківської громади Херсонської області російські військові знімають пропагандистське відео під назвою "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури”. Про це повідомив Генштаб в ранковому зведенні 16 серпня.
У Генштабі припускають, що постановні зйомки так званих "успіхів армії РФ" роблять для того, щоб підняти низький бойовий дух російських військовослужбовців. Насправді за даними штабу, у Козачелагерівському будинку культури перебуває особовий склад окупаційних військ: близько 25 військовослужбовців армії РФ з-поміж колишніх ув’язнених.
Армія РФ за добу 61 раз обстріляла Херсонщину: поранені шестеро людей
Упродовж 15 серпня російська армія 61 раз обстріляла Херсонську область. Випустила по її території 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації, по Херсону — 13 снарядів. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.Через російську збройну агресію шестеро людей поранені", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок нічних обстрілів Херсонщини поранені двоє людей
Перший заступник голови облради Юрій Соболевський повідомив, що внаслідок нічних обстрілів населених пунктів Херсонської області поранені двоє людей. Про це він написав в Telegram.
Війська РФ завдали авіаударів по Миколаївці та Садовому на Херсонщині
На Херсонському напрямку російська армія завдала авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Про це повідомив Генштаб в оперативній інформації станом на ранок 16 серпня.
Також військові РФ з артилерії обстріляли Понятівку, Херсон, Новодмитрівку, йдеться в повідомленні.