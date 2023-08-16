"Якщо буде світло, газ, то тут буду жити". Як херсонці будуть зимувати в оселях після затоплення

Оббивають до каменю стіни, вивозять з осель бруд та зіпсовані речі, дезінфікують та миють. Протягом двох місяців це роблять херсонці, чиї будинки були затоплені внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Як готуються до зими люди розповіли кореспондентам Суспільному.

В одному з херсонських провулків, який виходить на берег річки Кошової, усі будинки були затоплені після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Вода стояла протягом двох тижнів. Другий місяць сусіди допомагають один одному вичищати оселі. Глину виносять на вулицю і засипають ями на дорозі. Зимувати планують тут, чекають на відновлення газо- та електропостачання.

"Якщо буде світло, буде газ, то так, люди будуть тут жити. У мене взагалі, як у чумі — жодного перестінку нема, хата пуста", — говорить херсонець Сергій.

Віктор теж буде зимувати у власному будинку, якщо вистачить коштів на його відновлення.

"Якщо будуть кошти. Коштів немає. Робити треба зараз. Підуть дощі, буде складніше виконувати роботи ремонтного характеру", — говорить чоловік.

Сергій розповідає, що у хаті, в якій виріс, зруйновано все. Залишилися лише стіни.

"Тут був коридор. Ліворуч – материна кімната. Там – батька, коли він був живий, там – маленька – дитяча. І тут вітальня, велика коли вона була. І простінки видно, коли вони колись були. Нам нічого не потрібно, чесно. Будматеріали хоч би дайте – найголовніше. Тут люди будуть гуртуватись, разом робитимуть", — розповів чоловік.

Волонтери кілька разів дезінфікували стіни, говорить Сергій. Чоловік замовив нові вікна. Втім, до холодів відремонтувати домівку не встигне, тому разом з матір’ю планує зимувати у хатинці поруч.

"Якщо будемо жити, то тут будемо. Дах перекрили, утеплювач нагору кинули. З церкви дали OSB-плити, зашиємо ними і будемо якось. Якщо буде опалення, буде світло, буде тимчасово якесь електричне опалення", — додав чоловік.