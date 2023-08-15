За день, 15 серпня, армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області. Нараховано 172 вибухи. У Миколаївській СГ внаслідок російської атаки артилерією пошкоджений приватний будинок.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Які громади були під обстрілами
- Великописарівська громада: російські військові били з гранатомета (35 вибухів), міномету (23 вибухи) та артилерії (16 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
- Есманська громада: військові РФ скинули 12 мін.
- Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
- Шалигинська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів)
- Миколаївська сільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів). Внаслідок цього пошкоджено 1 приватне домогосподарство.
- Хотінська громада: російські військові били з мінометів (3 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).
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