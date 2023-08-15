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Протягом дня військові РФ обстріляли 9 громад Сумщини — пошкоджений приватний будинок
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Протягом дня військові РФ обстріляли 9 громад Сумщини — пошкоджений приватний будинок

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За день, 15 серпня, армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області. Нараховано 172 вибухи. У Миколаївській СГ внаслідок російської атаки артилерією пошкоджений приватний будинок.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Які громади були під обстрілами

  • Великописарівська громада: російські військові били з гранатомета (35 вибухів), міномету (23 вибухи) та артилерії (16 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Есманська громада: військові РФ скинули 12 мін.
  • Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
  • Шалигинська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів)
  • Миколаївська сільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів). Внаслідок цього пошкоджено 1 приватне домогосподарство.
  • Хотінська громада: російські військові били з мінометів (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).

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