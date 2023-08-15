НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Сумщині ФК "Тростянець" та "Гірник-Спорт" зійшлися на кубковому матчі з футболу
СПОРТФУТБОЛРегіони

На Сумщині ФК "Тростянець" та "Гірник-Спорт" зійшлися на кубковому матчі з футболу

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Сумщині ФК &quot;Тростянець&quot; та &quot;Гірник-Спорт&quot; зійшлися на кубковому матчі з футболу
Фото: Суспільне Суми

15 серпня у Тростянці на Сумщині на футбольному полі імені Володимира Куца зійшлися ФК "Гірник-Спорт" з міста Горішні Плавні та ФК "Тростянець". Це треті ігри в області у межах Кубка України з футболу.

Валерій Куценко як гравець звершував ігрову кар’єру у футбольному клубі "Суми". У ньому ж починав як тренер. Нині опікується футбольним клубом "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів, який нині приїхав у Тростянець на кубковий матч проти місцевих.

На Сумщині ФК "Тростянець" та "Гірник-Спорт" зійшлися на кубковому матчі з футболу
Валерій Куценко. Фото: Суспільне Суми

"Ностальгія, звичайно, є. багато ігор ми провели, коли я був футболістом. Зараз зовсім інше", — розповів головний тренер ФК "Гірник-Спорт" Валерій Куценко.

У першому таймі кубкового матчу між футбольним клубом "Тростянець" (жовті) та "Гірник-Спорт" (червоні) голів не забила ні перша, ні друга команда. Обидві пішли на перерву зі стартовими нулями на табло.

На Сумщині ФК "Тростянець" та "Гірник-Спорт" зійшлися на кубковому матчі з футболу
Фото: Суспільне Суми

Після перерви, на 53 хвилині гри, рахунок у матчі відкрив "Гірник-Спорт", гравець Артем Нижник забив перший гол. На 63 хвилині зустрічі, гравець "Тростянця" Андрій Сліпухін зрівняв рахунок – 1:1.

Розв’язка у матчі настала на останніх секундах гри, коли цей прохід Богдана Гори завершився взяттям воріт "Тростянця". Відразу після цього арбітр Єгор Кевліч дав свисток про завершення матчу.

На Сумщині ФК "Тростянець" та "Гірник-Спорт" зійшлися на кубковому матчі з футболу
Фото: Суспільне Суми

"Головне, що команда сьогодні здобула перемогу. Це сьогодні головне. У нас зараз графік матчів дуже напружений. І в чемпіонаті ми, і на кубок граємо. У нас сьогодні була ротація зі складом. Деяким виконавцям, які грали у чемпіонаті, ми дали відпочити, хлопці, які сьогодні вийшли на поле, вони виконали те, що ми просили", розповів головний тренер ФК "Гірник-Спорт" Валерій Куценко.

На Сумщині ФК "Тростянець" та "Гірник-Спорт" зійшлися на кубковому матчі з футболу
Валерій Шаповал. Фото: Суспільне Суми

"Хлопці відсотків на 90 виконали те, що я хотів бачити. Це була агресивна гра в атаці. Ми створили багато моментів. Ті матчі, які ми грали в чемпіонаті, і ця кубкова – це була наша краща гра", – сказав головний тренер ФК "Тростянець" Валерій Шаповал.

Інший представник області – сумська ФК "Вікторія" – у матчі проти футбольного клубу "Інгулець" святкувала мінімальну перемогу. Єдиний гол забив Денис Долінський.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Сум'яни стартували на Всесвітніх іграх з футзалу
Сум'яни стартували на Всесвітніх іграх з футзалу
“Враховані всі спортивні складові”: у Сумах відкрили пам’ятний знак олімпійському легкоатлету Володимиру Голубничому
“Враховані всі спортивні складові”: у Сумах відкрили пам’ятний знак олімпійському легкоатлету Володимиру Голубничому
Плавці з Кіровоградщини вибороли медалі усіх ґатунків на чемпіонаті світу серед спортсменів із вадами слуху
Плавці з Кіровоградщини вибороли медалі усіх ґатунків на чемпіонаті світу серед спортсменів із вадами слуху
У Житомирі проведуть турнір пам'яті полеглого морського піхотинця Дмитра Рудя
У Житомирі проходитиме триденний футбольний турнір пам'яті полеглого морського піхотинця з Житомира Дмитра Рудя
На початок