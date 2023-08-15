15 серпня у Тростянці на Сумщині на футбольному полі імені Володимира Куца зійшлися ФК "Гірник-Спорт" з міста Горішні Плавні та ФК "Тростянець". Це треті ігри в області у межах Кубка України з футболу.

Валерій Куценко як гравець звершував ігрову кар’єру у футбольному клубі "Суми". У ньому ж починав як тренер. Нині опікується футбольним клубом "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів, який нині приїхав у Тростянець на кубковий матч проти місцевих.

Валерій Куценко. Фото: Суспільне Суми

"Ностальгія, звичайно, є. багато ігор ми провели, коли я був футболістом. Зараз зовсім інше", — розповів головний тренер ФК "Гірник-Спорт" Валерій Куценко.

У першому таймі кубкового матчу між футбольним клубом "Тростянець" (жовті) та "Гірник-Спорт" (червоні) голів не забила ні перша, ні друга команда. Обидві пішли на перерву зі стартовими нулями на табло.

Фото: Суспільне Суми

Після перерви, на 53 хвилині гри, рахунок у матчі відкрив "Гірник-Спорт", гравець Артем Нижник забив перший гол. На 63 хвилині зустрічі, гравець "Тростянця" Андрій Сліпухін зрівняв рахунок – 1:1.

Розв’язка у матчі настала на останніх секундах гри, коли цей прохід Богдана Гори завершився взяттям воріт "Тростянця". Відразу після цього арбітр Єгор Кевліч дав свисток про завершення матчу.

Фото: Суспільне Суми

"Головне, що команда сьогодні здобула перемогу. Це сьогодні головне. У нас зараз графік матчів дуже напружений. І в чемпіонаті ми, і на кубок граємо. У нас сьогодні була ротація зі складом. Деяким виконавцям, які грали у чемпіонаті, ми дали відпочити, хлопці, які сьогодні вийшли на поле, вони виконали те, що ми просили", – розповів головний тренер ФК "Гірник-Спорт" Валерій Куценко.

Валерій Шаповал. Фото: Суспільне Суми

"Хлопці відсотків на 90 виконали те, що я хотів бачити. Це була агресивна гра в атаці. Ми створили багато моментів. Ті матчі, які ми грали в чемпіонаті, і ця кубкова – це була наша краща гра", – сказав головний тренер ФК "Тростянець" Валерій Шаповал.

Інший представник області – сумська ФК "Вікторія" – у матчі проти футбольного клубу "Інгулець" святкувала мінімальну перемогу. Єдиний гол забив Денис Долінський.

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