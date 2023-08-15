15 серпня у Тростянці на Сумщині на футбольному полі імені Володимира Куца зійшлися ФК "Гірник-Спорт" з міста Горішні Плавні та ФК "Тростянець". Це треті ігри в області у межах Кубка України з футболу.
Валерій Куценко як гравець звершував ігрову кар’єру у футбольному клубі "Суми". У ньому ж починав як тренер. Нині опікується футбольним клубом "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів, який нині приїхав у Тростянець на кубковий матч проти місцевих.
"Ностальгія, звичайно, є. багато ігор ми провели, коли я був футболістом. Зараз зовсім інше", — розповів головний тренер ФК "Гірник-Спорт" Валерій Куценко.
У першому таймі кубкового матчу між футбольним клубом "Тростянець" (жовті) та "Гірник-Спорт" (червоні) голів не забила ні перша, ні друга команда. Обидві пішли на перерву зі стартовими нулями на табло.
Після перерви, на 53 хвилині гри, рахунок у матчі відкрив "Гірник-Спорт", гравець Артем Нижник забив перший гол. На 63 хвилині зустрічі, гравець "Тростянця" Андрій Сліпухін зрівняв рахунок – 1:1.
Розв’язка у матчі настала на останніх секундах гри, коли цей прохід Богдана Гори завершився взяттям воріт "Тростянця". Відразу після цього арбітр Єгор Кевліч дав свисток про завершення матчу.
"Головне, що команда сьогодні здобула перемогу. Це сьогодні головне. У нас зараз графік матчів дуже напружений. І в чемпіонаті ми, і на кубок граємо. У нас сьогодні була ротація зі складом. Деяким виконавцям, які грали у чемпіонаті, ми дали відпочити, хлопці, які сьогодні вийшли на поле, вони виконали те, що ми просили", – розповів головний тренер ФК "Гірник-Спорт" Валерій Куценко.
"Хлопці відсотків на 90 виконали те, що я хотів бачити. Це була агресивна гра в атаці. Ми створили багато моментів. Ті матчі, які ми грали в чемпіонаті, і ця кубкова – це була наша краща гра", – сказав головний тренер ФК "Тростянець" Валерій Шаповал.
Інший представник області – сумська ФК "Вікторія" – у матчі проти футбольного клубу "Інгулець" святкувала мінімальну перемогу. Єдиний гол забив Денис Долінський.
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