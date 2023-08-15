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"Ми обов'язково переможемо і побудуємо нову гарну країну" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУСМЕРТЬРегіони

"Ми обов'язково переможемо і побудуємо нову гарну країну" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова

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&quot;Ми обов'язково переможемо і побудуємо нову гарну країну&quot; — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Катерина Кармазіна-Абубакарова з донькою Устиною біля портрета Тімура. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

"Нашу війну порівнювати з війнами, які відбувалися де-інде раніше, не варто, тому що наша війна — унікальна. Унікальна своїми великими масштабами фронту і відповідальністю кожного, хто визволяє рідну землю від ворогів. Всі інші війни — це громадянські війни кланів, які воюють за владу".

Так про нинішню війну України із військами РФ розповідав головний сержант 118 бригади Тімур Абубакаров із позивним "Тамерлан" в інтерв'ю журналістам Суспільного у червні 2023 року. А через два місяці, другого серпня, 29-річний військовослужбовець загинув, виконуючи одне зі своїх чергових бойових завдань на фронті.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Тімур "Тамерлан" Абубакаров. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

Журналісти Суспільного Житомир побували у Звягелі — місті, звідки Тімур родом, поспілкувалися з його родиною та друзями. Говорили про те, яким був український захисник поза війною, чим жив, про що мрів і як впевнено вірив, що вона переможе.

Тімур Абубакаров на війні з 24 лютого 2022 року. До того він двічі брав участь у миротворчих місіях України — спочатку у Косово та Ліберії, а згодом в Операції об'єднаних сил. Після трирічної перерви знову повернувся до війська. Визволяв Київ, боронив села Харківщини, Лисичанськ та Світлодарську дугу на Донбасі.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Тімур "Тамерлан" Абубакаров. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

Вдова загиблого воїна Катерина Кармазіна-Абубакарова показує архівне відео, надіслане її чоловіком у травні 2023 року. Там Тімур розповідає, як неймовірно сильно він любить свою країну і як, попри все, впевнений у її перемозі над російськими військами.

"Ми обов'язково переможемо і побудуємо нову гарну та щасливу Україну, яку ми всі разом вже почали будувати давно. І ніхто нам в цьому не буде заважати. Слава Україні! Натхнення нам дочекатися перемоги", — такі слова тоді сказав Тамерлан.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Архівне фото Тімура "Тамерлана" Абубакарова з дружиною Катериною. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

Жінка розповідає, що її Тімур був дуже цільним, суворим і справедливим. Різким і одночасно чуйним, люблячим, ніжним. Добрим і уважним. А ще — людяним, який вмів бачити красу всюди і в кожному. Каже, деколи навіть дивується, як у людині із такою проникливою душею зріс воїн.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Катерина Кармазіна-Абубакарова. 10 серпня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільного Житомир

"Коли мені кажуть, що мій Тімур був справжнім воїном і він наче спеціально для цього народився, то мене це зачіпає. Адже це не так. Він не був народженим стати воїном. Він був народжений впливати на людей позитивно, змінювати їх на краще. На жаль, він просто народився в таку епоху, коли до нас прийшли росіяни і вирішили нас вбивати. Тому він був змушений змінити свою життєву філософію і стати військовим. Щоб так само змінювати українців, воювати за те, щоб ми мали право жити", — розповідає вдова загиблого за Україну військовослужбовця.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Весільне фото Тімура та Катерини Абубакарових. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

Вона також пригадує, що ніколи не бачила, як її сильний та мужній чоловік плакав. Вперше сльози виступили у нього на очах, коли в них народилася донечка.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Тімур "Тамерлан" Абубакаров з новонародженою донькою Устиною. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

"Коли у нас народилася наша донечка Устинка, для нього зупинився увесь світ. У них був погляд у погляд. Вона була маленька. Тата бачила, коли їй було п'ять місяців. А наступний раз вона його побачила майже через рік. Вона його впізнала і довіряла йому ще більше. Цей погляд я ніколи не забуду. Таке відчуття тоді було: пташки перестали співати, повітря завмерло — настільки він із душею до Устини припадав до нашої дівчинки", — розповіла Катерина Кармазіна-Абубакарова.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Архівне фото Тімура "Тамерлана" Абубакарова з дружиною та новонародженою донькою Устиною. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

Мама Тамерлана Неля Абубакарова говорить, що виховувала сина сама. Каже, у неї з сином був дуже сильний зв'язок.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Неля Абубакарова — мама Тімура "Тамерлана" Абубакарова. 10 серпня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільного Житомир

"Я пам'ятаю, коли він приходив з роботи і завжди лягав мені біля ніг. Ми з ним розмовляли про все. Син любив зі мною на філософські теми поговорити. Розпитував, як у мене справи на роботі, розповідав про свої, хто був правий, хто не правий і як би я, мама, вчинила, що сказала, якби була на його місці", — розповіла Неля Абубакарова.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Тімур "Тамерлан" Абубакаров з дружиною та донькою. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Тімур "Тамерлан" Абубакаров з донькою. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

За її словами, дружина сина Катя була для нього усім. Вона вірила йому, а він вірив їй. Вони підтримували одне одного. Каже, він завжди знав, що Катя розуміє його, коли він мовчить і навіть коли спить. Вона розуміє все.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Тімур "Тамерлан" Абубакаров з дружиною та донькою. Фото надане Суспільному Житомир Катериною Кармазіною-Абубакаровою

Волонтерка Юлія Толмачова товаришувала з Тімуром шість років. Жінка каже, що він допомагав і підтримував її в усьому.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Юлія Толмачова. 10 серпня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільного Житомир

"Він психолог, він меценат, він людина, з якою ти познайомишся і відразу розумієш, що тебе тягне до нього. Таких людей більше не буває. Я щиро кажу. У них вся сім'я така — і Катя така, і він. Вони однакові. Останнє віддадуть, останню сорочку, якщо людині буде це потрібно. Це вони такі, це про них", — каже Юлія Толмачова.

З Тімуром приятелювала і дружина загиблого Героя України Андрія Верхогляда Марина. Жінка розповіла, що вони були найкращими друзями. А тому, коли він загинув, вона підтримувала Катю.

"На нашу долю випало нелегке випробування. Гинуть дуже молоді хлопці. А нас надихають наші діти. А також думки, що хтось повинен продовжувати їх справу і тримати нашу країну. І далі виборювати те, за що стояли вони", — сказала Марина Верхогляд.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Олександр Кармазін. 10 серпня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільного Житомир

За словами Олександра Кармазіна, тестя загиблого військовослужбовця, його зять був і воїном від Бога, і дуже освіченою особистістю. За що він у своєму житті не брався, у нього все виходило найкраще.

Тімур Абубакаров не тільки воював на фронті, а й працював над тим, щоб якісно покращувати підготовку сержантського корпусу ЗСУ, розповіла радниця командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олена Шевцова.

"З нами чи без нас, але Україна все одно переможе" — пам'яті полеглого воїна зі Звягеля Тімура Абубакарова
Олена Шевцова. 10 серпня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільного Житомир

"Разом із Тімуром ми розробляли проєкт, який зараз уже реалізований. Сьогодні з метою дотримання безпеки я не можу повідомити, що це за проєкт. Але завдяки його ідеї проєкт успішно працює", — сказала Олена Шевцова.

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