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Привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень: у Чернігіові затримали трьох працівників комунального підприємства
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Привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень: у Чернігіові затримали трьох працівників комунального підприємства

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Привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень: у Чернігіові затримали трьох працівників комунального підприємства
ФОТО: Нацполіція Чернігівщини

Поліцейські Чернігова затримали посадовця та двох працівників чернігівського комунального підприємства за підозрою у привласненні дизельного пального на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Як стало відомо Суспільному з власних джерел, йдеться про підприємство КП "АТП-2528". Цю інформацію в коментарі підтвердив начальник КП "АТП-2528" Руслан Волок.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що посадовець комунального підприємства Чернігівської міської ради за попередньою змовою з двома працівниками систематично займалися привласненням дизельного пального.

Привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень: затримали трьох працівників КП "АТП-2528"
Процес слідчих дій. ФОТО: Нацполіція Чернігівщини

"Посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, мав відповідні повноваження отримувати дизельне пальне в оператора автозаправної станції за паливною картою. Зловмисник привласнював пальне, яке один спільник перевозив до місця зберігання, а другий – реалізовував у роздріб. Загалом зловмисникам вдалося привласнити пального комунального підприємства на загальну суму понад мільйон гривень", — йдеться в повідомленні поліції.

Привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень: затримали трьох працівників КП "АТП-2528"
Обшуки. ФОТО: Нацполіція Чернігівщини

Як розповів Руслан Волок, затримали трьох працівників сміттєвого полігону. За його словами, це сталося в кінці минулого тижня.

"Працівники відсторонені від роботи, на підприємстві проводиться внутрішній аудит. Хочемо розібратися, де вони що брали, де списували солярку цю".

Як пізніше повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі, протягом травня-серпня 2023 року троє посадових осіб підприємства за попередньою змовою привласнювали дизельне пальне й продавали його підприємцям.

Всім трьом затриманим поліцейські повідомили про підозру у вчиненні кримінального провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Передбачене покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень: затримали трьох працівників КП "АТП-2528"
Затримання підозрюваних. ФОТО: Нацполіція Чернігівщини

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою.

Нині перевіряється причетність до злочину інших посадових осіб Чернігівської міської ради, досудове розслідування триває.

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