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Мандрівка вулицями Маріуполя. У Кропивницькому відкрили віртуальну виставку
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Мандрівка вулицями Маріуполя. У Кропивницькому відкрили віртуальну виставку

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Мандрівка вулицями Маріуполя. У Кропивницькому відкрили віртуальну виставку
Мандрівна фотовиставка "Вписані в історію. Зруйновані війною" у кропивницькому музеї мистецтв . Фото: Суспільне Кропивницький

Світлини будівель і пам’ятників архітектури, історії та культури Маріуполя можна побачити в музеї мистецтв в Кропивницькому. Тут відкрили мандрівну фотовиставку "Вписані в історію. Зруйновані війною", яка розповідає про зруйновану архітектуру тимчасово окупованого Маріуполя. Виставка створена за підтримки департаменту громадського культурного розвитку Маріупольської міськради, говорить представниця центру підтримки переселенців "ЯМаріуполь" Олена Прохорова.

На виставці 35 світлин маріупольських споруд і пам’ятників, якими вони були до і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже Олена Прохорова. "Це віртуальна мандрівка вулицями Маріуполя з його історичними будівлями, пам’ятниками архітектури, історії та культури".

Відкриває виставку світлина Маріупольського драмтеатру, який був зруйнований в результаті авіаційного удару російськими військами 16 березня 2022 року. Олена Прохорова говорить, для неї це особливе місце. Вона є двічі переселенкою: спочатку із Донецька, потім із Маріуполя

"Стосовно драмтеатру бачила декілька проєктів архітекторів, як і хочуть на тому місці зробити сучасний театр, але я вважаю, що це велика помилка, тому що там загинуло дуже багато людей, наразі не відомо скільки. Це повинен бути, як меморіал памяті".

У Кропивницькому відкрили віртуальну виставку
Світлина Маріупольського драмтеатру, який був зруйнований 16 березня 2022 року. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами завідувача відділу музею мистецтв Олега Юрченка, виставка розповідає не про всі об’єкти, які мали цінність, але найбільш знакові. "Ці об’єкти в трьох часових вимірах: це дорадянський період, ще стародавня будівля, потім радянський більш сучасний період і третій: те, що вже залишилося: або повністю зруйнована або частково".

Віртуальна мандрівка вулицями Маріуполя
Віртуальна мандрівка вулицями Маріуполя. Фото: Суспільне Кропивницький

Не могла не прийти хоча б на світлинах подивитися, який вигляд мали історичні будівлі Маріуполя, жителів якого приймала у себе вдома на початку вторгнення Росії в Україну, розповіла кропивничанка Олена Надутенко.

"Невідомо, чим думають люди, коли вони руйнують, вони не хочуть тут жити, їм просто треба знищити нашу культуру, наше надбання, наше минуле і наше майбутнє. Це дуже епічна така виставка і я дивлюся і таке враження наче це моє місто і воно в мене на очах руйнується".

Пересувну виставку можна переглянути музеї мистецтв до кінця серпня.

Перед тим, як приїхати у Кропивницький, виставку презентували у Київі, Чернівцях та Тернополі. Далі вона мандруватиме всією Україною.

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