Найскладніша ситуація з водозабезпеченням у Покровській громаді та Бахмутському районі Донецької області. Це обумовлено близькістю населених пунктів громад до лінії фронту. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора "Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Марина Білоусова.

За її даними, за сім місяців року були відібрані проби води з централізованого водопостачання, а також альтернативних джерел, таких, наприклад, як колодязі.

Результати дослідження централізованого постачання

Було відібрано 2128 проб води, із яких 98 (це 4,61 %) не відповідали вимогам за мікробіологічними показниками. У 2022 році цей показник складав 2,32 %.

На санітарно-хімічні показники було досліджено 2088 проб питної води, з них у 365 пробах (17,5 %) зафіксовані перевищення встановлених нормативів".

"Загалом в області у липні ситуація з інфекційною захворюваністю, у тому числі, пов'язана з постачанням питної води, стабільна", — розповіла вона.

Також досліджували нецентралізоване водопостачання — усього взяли 222 проби, з яких 81 (36,5%) мали перевищення нормативів за мікробіологічними показниками.

"На санітарно-хімічні показники з об'єктів нецентралізованого водопостачання досліджені 237 проб питної води, з них 68 мали перевищення встановлених нормативів", — зазначила Білоусова.

Через постійні обстріли в Донецькій області повноцінно не працює система водопостачання. У більшості населених пунктів вода у містян в кращому разі є "за графіком". Обласна влада намагається відновити зруйновані об'єкти водопостачання на Донеччині, адже запущений для Покровська та Мирнограда проєкт очищення шахтних вод не покриває потреби громад, і цю воду також необхідно економити. Про це повідомляв начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Костянтинівці воду людям привозять рятувальники, також в місті є місця, де можна набрати очищену питну воду.

В місто Часів Яр воду привозять — влада або благодійні організації. А щоб люди мали запаси тут встановили ємності із водою. Не працює водопостачання і в Торецьку, що у Бахмутському районі, воду тут розвозять комунальні підприємства.

Громади шукають різні способи, як забезпечити жителів водою, адже чим ближче до лінії фронту, тим складніше владі та волонтерами привозити воду. Зокрема, в Покровському районі у Очеретинській та Добропільській громадах встановили фільтри, які можуть очищувати воду з річок, ставків та інших джерел.

Одне з основних джерел води — Карлівське водосховище. Карлівська фільтрувальна станція постачає воду у Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ. Проте вона постійно під обстрілами, через це від початку повномасштабного вторгнення працює із перебоями. Прикладом, коли у березні 2023 року через обстріли зупинили один із насосів Карлівської фільтрувальної станції, без централізованого водопостачання залишилися понад 130 тисяч людей.

Тому у громадах, які залежать від "Карлівки", почали створювати альтернативні джерела водопостачання: бурити свердловини, встановлювати водоочисні установки на водоймах і розробляти проєкт системи очищення шахтних вод шахти "Центральна", що у Мирнограді.

Карлівське водосховище, за словами начальника ОВА Павла Кириленка, продовжать використовувати. Для цього планували провести ремонт після обстрілу 25 травня 2023 року, яким російська армія зруйнувала дамбу. Тоді з водойми витекло 7,5 млн тонн води.

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