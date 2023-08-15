У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Джумачук. Про смерть земляка повідомили на сторінці Косівської районної військової адміністрації у Facebook.
Василь Джумачук — родом із села Соколівка Косівського району.
Прощання із полеглим воїном відбудеться 16 серпня 2023 року об 11:00 на майдані Незалежності в Косові.
"Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти героя з квітами й запаленими свічками. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять герою!" — йдеться у дописі.
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