У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Джумачук. Про смерть земляка повідомили на сторінці Косівської районної військової адміністрації у Facebook.

Василь Джумачук — родом із села Соколівка Косівського району.

Прощання із полеглим воїном відбудеться 16 серпня 2023 року об 11:00 на майдані Незалежності в Косові.

"Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти героя з квітами й запаленими свічками. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять герою!" — йдеться у дописі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube