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У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Джумачук
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У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Джумачук

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Військовослужбовець Василь Джумачук
Фото: Facebook/Косівська районна військова адміністрація

У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Джумачук. Про смерть земляка повідомили на сторінці Косівської районної військової адміністрації у Facebook.

Василь Джумачук — родом із села Соколівка Косівського району.

Прощання із полеглим воїном відбудеться 16 серпня 2023 року об 11:00 на майдані Незалежності в Косові.

"Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти героя з квітами й запаленими свічками. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять герою!" — йдеться у дописі.

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