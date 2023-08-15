Закарпатці можуть безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу

Жителі Закарпаття можуть безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу.

Про це на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.

Сказ — це невиліковне вірусне захворювання, яким людина може заразитися від диких або домашніх тварин.

"Найбільш ефективним способом профілактики сказу є вакцинація. Всупереч домислам, це абсолютно безпечно та не впливає на ріст і розвиток тварини. Вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу – це обов'язок кожного власника. Щеплення потрібно проводити щорічно. Подбайте про здоров’я свого чотирилапого. Щеплення проти сказу можна зробити в будь-якій ветеринарній установі, а в державній — навіть безкоштовно", — йдеться на сайті.

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